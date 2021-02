Vaccine Pfizer hiệu quả 94% trong thực tế, miễn dịch cộng đồng đang đến gần?

Vaccine Pfizer giảm 94% ca mắc Covid-19 có triệu chứng



Nghiên cứu ở Israel, một trong những quốc gia có tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhanh nhất thế giới, đã cung cấp nguồn dữ liệu cho thấy, hai liều vaccine của Pfizer giảm 94% các ca nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng ở tất cả các nhóm tuổi và các trường hợp có triệu chứng nghiêm trọng.

Theo dữ liệu công bố trên Tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine, nghiên cứu trên khoảng 1,2 triệu người cũng cho thấy, một liều vaccine duy nhất có hiệu quả 57% trong việc chống lại các triệu chứng mắc bệnh sau 2 tuần.