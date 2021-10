VABIOTECH lên tiếng về lô vắc-xin Covid-19 Sputnik V hạn sử dụng 1 tháng nhập về Việt Nam

Theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới (WHO), hạn sử dụng của vắc-xin Covid-19 được hiểu là "thời hạn ấn định cho vắc-xin Covid-19 chỉ được sử dụng trước khi hết hạn sử dụng 14 ngày". Trước thời hạn đó, nếu được bảo quản đúng khuyến cáo, vắc-xin Covid-19 vẫn giữ nguyên được hiệu lực và độ an toàn. Đối với các loại vắc-xin Covid-19 cận date hạn sử dụng còn 14 ngày sẽ không được phép lưu hành trên thị trường. Tại nhiều nước gần đây cũng phải huỷ vắc-xin do tiêm không kịp và vắc-xin hết hạn sử dụng, đặc biệt là tại Mỹ.