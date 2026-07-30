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Uzbekistan hiện đại hóa lực lượng không quân bằng cách nào?

Hoàng Vân
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Không quân Uzbekistan được cho là đang có kế hoạch nâng cấp lớn phi đội máy bay của mình.

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Máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ J-10CE của Trung Quốc.

Theo ấn phẩm chuyên ngành quốc phòng Defense Security Asia, giới lãnh đạo Uzbekistan đang xem xét mua 24 máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ J-10CE của Trung Quốc.

Thỏa thuận này sẽ tăng cường đáng kể tiềm lực chiến đấu của không quân quốc gia.

Theo các nhà phân tích quân sự, việc ký kết hợp đồng lớn này nhằm mục đích từng bước giảm sự phụ thuộc của ngành quốc phòng Uzbekistan vào các nền tảng máy bay Nga.

Nếu thỏa thuận được hoàn tất thành công, Trung Quốc sẽ có thể mở rộng đáng kể ảnh hưởng công nghệ và công nghiệp quân sự của mình trong khu vực Trung Á, thay thế các nhà sản xuất Nga trên thị trường vũ khí địa phương.

Bất chấp kế hoạch mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không, Uzbekistan vẫn tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc của chính sách đối ngoại đa phương.

Chính quyền Uzbekistan duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực an ninh và cùng nhau chống lại các mối đe dọa khu vực.

Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Uzbekistan hay đại diện của tập đoàn AVIC Trung Quốc về thời điểm chính xác của thỏa thuận và các thông số tài chính của thương vụ.

Với radar mảng pha điện tử chủ động (AESA), động cơ nội địa WS-10B, hệ thống vũ khí hiện đại và các tính năng tác chiến điện tử tiên tiến, J-10CE của Trung Quốc được coi là một trong những chiến đấu cơ đáng gờm mà các cường quốc quân sự cũng phải dè chừng.

Theo Avia-pro
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