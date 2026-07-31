Đảng viên không được sử dụng không gian mạng, nền tảng số để đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc thực hiện các hình thức tương tác ủng hộ khác đối với thông tin, dữ liệu có nội dung trái với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Không được độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, mất dân chủ

Trong đó, theo hướng dẫn, cụ thể hóa quy định tại điều 1, đảng viên không được: Phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí, trang thông tin điện tử (trong và ngoài nước), sử dụng không gian mạng, nền tảng số để đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc thực hiện các hình thức tương tác ủng hộ khác đối với thông tin, dữ liệu có nội dung trái với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Không được không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không chỉ đạo, triển khai, không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Làm những việc pháp luật cấm hoặc pháp luật chưa quy định khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Ảnh: Đoàn Bắc.

Với quy định tại điều 2, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được: Không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng.

Không được tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài mà theo quy định phải do cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

Hướng dẫn về điều 3, nêu rõ, đảng viên không được: Phản bác, phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”, đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Không được không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Thực dụng, cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, “lợi ích nhóm”, cục bộ cho đơn vị, địa phương mình mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Không được đoàn kết hình thức, thiếu tranh luận, phản biện, thiếu tính chiến đấu, né tránh va chạm, không dám nói thẳng sự thật, sợ mất lòng hoặc sợ ảnh hưởng lợi ích cá nhân; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung .

Không được độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến của tập thể. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và của quần chúng Nhân dân; không giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Không được cổ xúy tác phẩm xuyên tạc, phủ định lịch sử

Với điều 5, hướng dẫn nêu, đảng viên không được: Viết bài hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải, chia sẻ tin, bài, hình ảnh sai sự thật, không đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án hoặc tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa án ra phán quyết; đăng tin sai nhưng không đăng tải hoặc chậm đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính hoặc gỡ bỏ, hủy bỏ theo quy định.

Không được trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán, chia sẻ trên không gian mạng, nền tảng số các sản phẩm văn hóa, tác phẩm, văn học, nghệ thuật, bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký, tranh, phim, ảnh, băng, đĩa và các ấn phẩm dưới mọi hình thức có nội dung và tính chất sau đây:

Bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động chống Đảng, chống Nhà nước, chống chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, chiến tranh tâm lý, gây hận thù, mất đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, vùng miền, gây hoài nghi, hoang mang trong Nhân dân; truyền bá lối sống cơ hội, thực dụng, trái đạo lý, chuẩn mực đạo đức xã hội.

Xuyên tạc, phủ định lịch sử, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phản ánh không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và công lao của cá nhân lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng; xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của cá nhân.

Phản ánh những vấn đề sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, có tính chất mê tín, dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam (diễn thuyết, mua, bán, in, sao, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền bằng sách, ấn phẩm, băng, đĩa, phim, ảnh và các loại thiết bị khác).

Không được sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo ra thông tin, nội dung sai sự thật, không có căn cứ, không được kiểm chứng; tạo hình ảnh, âm thanh giả hoặc chỉnh sửa nội dung làm sai lệch bản chất sự việc; làm giả văn bản, thông báo, quyết định, thư điện tử, tin nhắn hoặc tài liệu, dữ liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đăng tải, chia sẻ, bình luận, phát trực tiếp hoặc chuyển tiếp thông tin biết rõ hoặc có cơ sở để nghi ngờ là sai sự thật, không có kiểm chứng.

Không được lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ

Theo hướng dẫn, với quy định tại điều 12, đảng viên không được: Có hành vi chạy chức, chạy quyền , bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động, gây sức ép, dùng vật chất hoặc các hình thức khác để tác động đến tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết công việc để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, xếp ngạch, đánh giá, quy hoạch, chỉ định, điều động, biệt phái, bố trí công việc khác, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề cử, ứng cử, tái cử, khen thưởng, phong, thăng quân hàm, phong tặng danh hiệu, đi nước ngoài, quan hệ, làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài, thực hiện trọng dụng nhân tài, hưởng chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

Không được lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. Lợi dụng tập thể, mượn danh nghĩa cơ chế để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ hoặc loại bỏ người đủ điều kiện, tiêu chuẩn không đúng quy trình, quy định.

Không được thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, quy trình, quy định về công tác cán bộ; làm sai lệch hoặc tự ý sửa chữa tài liệu, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan. Không xử lý hoặc xử lý không đúng quy định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi công tác, học tập.

Không được trực tiếp, thông qua người khác, lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đưa thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác cán bộ.