Đến hết ngày 30/7, các trường đại học hoàn tất rà soát dữ liệu xét tuyển, Bộ GD&ĐT yêu cầu giữ nguyên danh sách trúng tuyển chính thức sau lọc ảo.

17h ngày 30/7, các cơ sở đào tạo trên cả nước hoàn tất việc tải và rà soát dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), sẵn sàng bước vào giai đoạn lọc ảo để xác định nguyện vọng trúng tuyển cao nhất của thí sinh.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT, sau khi kết thúc khâu rà soát dữ liệu, từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8, các cơ sở đào tạo sẽ tổ chức xét tuyển đối với các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký theo lịch lọc ảo chung.

Trong giai đoạn này, các trường căn cứ dữ liệu thí sinh, đề án tuyển sinh đã công bố và kết quả xét tuyển của từng phương thức để xây dựng danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, đồng thời phối hợp với hệ thống xử lý nguyện vọng nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà mỗi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau khi hoàn tất lần xử lý nguyện vọng cuối cùng vào ngày 10/8, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, hệ thống xử lý nguyện vọng không thực hiện việc xét tuyển thay cho các cơ sở đào tạo. Chức năng của hệ thống chỉ là loại bỏ những thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng ưu tiên cao hơn khỏi danh sách dự kiến của các trường, qua đó bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Hệ thống cũng không có chức năng điều chỉnh số lượng chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn hoặc thay đổi kết quả xét tuyển mà các trường đã xác định theo quy chế và đề án tuyển sinh.

Thông tin về diện ưu tiên của thí sinh đăng ký trên hệ thống cũng sẽ được chuyển đầy đủ tới các cơ sở đào tạo, trước khi thực hiện xét tuyển để bảo đảm quyền lợi của người học.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện thống nhất quy định về danh sách trúng tuyển chính thức. Theo đó, danh sách trúng tuyển chính thức của mỗi trường là danh sách được hệ thống xử lý nguyện vọng trả về trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do chính cơ sở đào tạo tải lên.

Các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển.

“Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là Danh sách thí sinh được Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do trường tải lên Hệ thống) sau khi xử lý lọc ảo nguyện vọng lần cuối cùng vào ngày 10/8/2026. Các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này”, Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Năm nay, thí sinh chỉ đăng ký theo chương trình đào tạo trên hệ thống, không đăng ký theo từng phương thức xét tuyển. Đối với các trường sử dụng nhiều phương thức hoặc nhiều tổ hợp xét tuyển, phần mềm sẽ tự động xét tất cả phương thức, tổ hợp mà thí sinh đáp ứng điều kiện theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố, sau đó xác định kết quả có lợi nhất cho thí sinh.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 8/8, người đứng đầu các cơ sở đào tạo sẽ rà soát kết quả lọc ảo, đối chiếu với dữ liệu tuyển sinh và xác nhận kết quả trên hệ thống. Sau đó, các trường tiếp tục thực hiện đợt lọc ảo cuối cùng, xử lý các vướng mắc phát sinh trước khi công bố điểm chuẩn.

Tất cả cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển trước 17h ngày 13/8.

Bộ GD&ĐT đồng thời lưu ý các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước thời điểm công bố kết quả xét tuyển (ngày 13/8). Việc xác nhận nhập học cũng không được kết thúc trước 17h ngày 21/8 theo kế hoạch tuyển sinh chung của năm 2026.