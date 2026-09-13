Uống trà kiểu này trong 2 tuần, người đàn ông 60 tuổi suýt tử vong vì tăng kali máu cấp tính

Trà vốn là đồ uống tốt cho sức khỏe, nhưng cần phải hiểu rằng không phải loại trà nào cũng tốt hay uống kiểu gì cũng được đâu nhé!

Cơn sốc tại phòng cấp cứu từ bình trà "thanh nhiệt"

Cơ thể rã rời không còn chút sức lực, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ông Phó (60 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) được gia đình đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả xét nghiệm máu trả về lập tức kích hoạt cảnh báo đỏ: Chỉ số kali trong máu của ông đã vọt lên mức 7,2 mmol/L, vượt xa ngưỡng an toàn tối đa 5,2 mmol/L.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết bệnh nhân rơi vào trạng thái tăng kali máu cấp tính vô cùng nguy hiểm. Khai thác sâu bệnh sử, ekip điều trị mới ngã ngửa trước nguyên nhân.

Ảnh minh họa

Ông Phó vốn đã mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn 3. Nghe lời mách bảo về loại trà thảo dược có công dụng "thanh nhiệt, giải độc", ông mua về rồi uống thay nước lọc suốt 2 tuần liền. Thực tế những ngày đầu, cơ thể ông đã xuất hiện biểu hiện chán ăn, mỏi mệt nhưng lại ngộ nhận là đang "thải độc" nên tiếp tục uống. Đến khi nhịp tim đập loạn, ông mới ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu lọc máu gấp.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường bàng hoàng nhớ lại: "Nếu gia đình đưa đến viện chậm trễ dù chỉ một chút, một cơn rối loạn nhịp tim nghiêm trọng hoàn toàn có thể tước đi mạng sống của ông ấy ngay lập tức". Với bộ lọc suy yếu của người bệnh thận, lượng ion kali dồi dào trong trà không thể đào thải ra ngoài, tích tụ lại thành thứ độc tố thầm lặng tàn phá trái tim.

5 loại trà quen thuộc dễ thành độc tố với người bệnh thận

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh, người bệnh thận không bị cấm uống trà hoàn toàn, nhưng việc chọn sai loại trà chính là tự đẩy mình vào ranh giới nguy hiểm.

Dưới đây là 5 loại trà dễ gây tổn thương hệ tiết niệu mà ông khuyên người bệnh cần tuyệt đối tránh xa:

Trà thảo dược, trà đông y không rõ nguồn gốc

Ảnh minh họa

Đây chính là loại trà khiến ông Phó suýt trả giá bằng tính mạng. Chúng chứa nồng độ ion kali cực cao và khó kiểm soát liều lượng. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Kidney International Reports chỉ ra rằng người suy thận có khả năng bài tiết kali rất kém. Tình trạng kali máu tăng cao diễn ra thầm lặng, không có dấu hiệu báo trước nhưng lại trực tiếp gây rối loạn nhịp tim và tử vong đột ngột.

Trà pha quá đặc

Thói quen ngâm lá trà quá lâu hoặc dùng lượng lá trà quá nhiều sẽ giải phóng hàm lượng lớn caffeine và axit oxalic vào nước trà. Caffeine nồng độ cao làm gia tăng áp lực nội cầu thận, trong khi axit oxalic dễ dàng kết tinh thành các tinh thể canxi oxalat gây tắc nghẽn ống thận và hủy hoại chức năng lọc.

Trà cho quá nhiều đường và trà đóng chai

Siro fructose nồng độ cao sử dụng phổ biến trong trà sữa, trà đóng chai khi chuyển hóa tại gan sẽ thúc đẩy quá trình sản sinh acid uric máu và gây kháng insulin. Quá trình này đẩy nhanh tốc độ xơ cứng cầu thận, khiến chức năng thận suy giảm nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Trà bị mốc, kém chất lượng

Lá trà bảo quản kém bị ẩm mốc chứa dư lượng độc tố nấm aflatoxin, đồng thời trà trôi nổi giá rẻ dễ tồn dư các kim loại nặng như chì và cadmium. Bệnh nhân suy thận không thể đào thải hết các chất độc này, khiến chúng tích tụ lâu ngày và trực tiếp hủy hoại các tế bào ống thận.

Trà sữa và bột matcha đóng gói

Ảnh minh họa

Bột matcha hay trà sữa dùng kem béo chứa lượng lớn phụ gia phốt phát vô cơ. Theo nghiên cứu trên Tạp chí Bệnh thận Hoa Kỳ, cơ thể hấp thụ tới hơn 90% lượng phốt phát vô cơ này, gây tăng phốt phát máu, tăng khả năng vôi hóa mạch máu và loãng xương khi uống qúa mức. Ngay cả trà sữa pha bằng sữa tươi tự nhiên cũng cần hạn chế vì bản thân sữa tươi chứa hàm lượng phốt pho và kali cao.

Để vừa duy trì sở thích thưởng trà vừa bảo vệ an toàn cho hệ tiết niệu, người mắc bệnh thận cần chú ý chỉ nên pha trà thật loãng bằng cách hãm lá trà dưới 2 phút rồi vớt bỏ bã ngay, tuyệt đối không thêm đường hay bất kỳ hương liệu chế biến nào. Đồng thời, người bệnh nên ưu tiên lựa chọn các loại trà xanh hoặc trà ô long thanh nhẹ nguyên chất từ nguồn uy tín và kiểm soát lượng uống dưới 200ml mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, HK01