Uống trà hay cà phê tốt hơn? Tiến sĩ Harvard có câu trả lời cho thắc mắc của nhiều người lâu nay

Theo Tiến sĩ Howard E. LeWine, Tổng biên tập Y khoa tại Harvard Health Publishing của ĐH Harvard (Mỹ), nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cả cà phê và trà đều mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người uống. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào khẳng định trà hay cà phê có tác dụng vượt trội đến thể chất hay tuổi thọ hơn. Tiêu thụ 2 loại đồ uống này ở mức độ vừa phải trong thời gian dài đều có tác động tích cực cho cơ thể.

Lợi ích chung của cà phê và trà

Tăng tập trung, tỉnh táo

Lợi ích sức khoẻ của cà phê và trà có liên quan đến caffeine, giúp tăng cường sự tập trung và tỉnh táo, làm giảm mệt mỏi, cải thiện hiệu suất thể thao cũng như tăng tốc độ trao đổi và cải thiện tâm trạng.

Cà phê thường chứa nhiều caffeine hơn, một tách 220ml chứa khoảng 80 đến 100 miligam caffeine. Trong khi đó nồng độ caffeine cao nhất trong trà chỉ khoảng 40-70ml cho mỗi tách, nhiều loại trà thảo mộc có rất ít caffeine.

Giàu chất chống oxy hoá, ngừa bệnh mãn tính

Bên cạnh đó, 2 loại đồ uống này đều giàu chất chống oxy hóa như polyphenol, giúp giảm viêm mãn tính và trung hòa các gốc tự do gây hại tế bào. Trà xanh và trà đen thường có hàm lượng polyphenol cao hơn các loại trà khác và có hàm lượng chất chống oxy hóa cao gần bằng cà phê. Chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư, chống bệnh tiểu đường loại 2 và chống tăng huyết áp.

Một nghiên cứu năm 2024 đăng trên Tạp chí Nội tiết Lâm sàng & Chuyển hóa cho thấy uống 200-300ml trà hoặc cà phê mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh động mạch vành và đột quỵ.

Kéo dài tuổi thọ

Uống cà phê hoặc trà có thể giúp sống lâu, khoẻ mạnh hơn. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy việc kết hợp uống trà và cà phê làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Nghiên cứu chỉ ra những người uống 2 tách trà cộng với 2 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 21%.

Một nghiên cứu khác của Nhật Bản về những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy việc tiêu thụ nhiều trà xanh và cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Lợi ích riêng của cà phê và trà

Cà phê có một số lợi ích nổi bật như tăng sức bền cho người chơi thể thao, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo, tác dụng bảo vệ gan mạnh mẽ. Một đánh giá cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn 23% và nguy cơ mắc bệnh xơ gan thấp hơn 32% so với những người không uống cà phê.

Trong khi đó L-theanine trong trà giúp giảm lo âu và cải thiện tâm trạng. Một đánh giá của Nhật Bản cho thấy việc thường xuyên uống trà xanh có thể làm giảm 34% nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm. Uống trà thường xuyên cũng được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu. Trà thảo mộc như bạc hà hoặc gừng hỗ trợ tiêu hóa và giảm triệu chứng khó chịu ở dạ dày. Ngoài ra, catechin trong trà xanh giúp tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Nên chọn cà phê hay trà?

Lựa chọn này phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhu cầu và tình trạng sức khoẻ. Cà phê phù hợp với những người cần nạp năng lượng mạnh mẽ, cải thiện hiệu suất thể chất hoặc bảo vệ sức khỏe gan. Trong khi đó, trà là lựa chọn lý tưởng cho người nhạy cảm, gặp tình trạng lo lắng, bồn chồn, tim đập nhanh nếu uống nhiều caffeine, muốn giảm căng thẳng hoặc cải thiện sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia lưu ý, dù chọn trà hay cà phê, điều cần chú ý là kiểm soát lượng caffeine nạp vào cơ thể thông qua 2 loại đồ uống này. Hầu hết các nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa việc tiêu thụ caffeine và kết quả sức khỏe tốt hơn đều cho thấy mức 300 mg mỗi ngày là ngưỡng lý tưởng cho người trưởng thành.