Uống thuốc "cường dương cấp tốc" kiểu này, người đàn ông 52 tuổi tụt huyết áp, loạng choạng, phải cấp cứu

Trước đó, do áp lực công việc, thiếu ngủ và tham gia nhiều buổi tiệc dịp Tết, người đàn ông xuất hiện tình trạng “khó cương”.

Thấy vậy, người đàn ông đã tự mua sản phẩm được quảng cáo là “thảo dược tăng cường sinh lý tác dụng nhanh” trên mạng. Sau khi uống, ông cảm thấy chóng mặt, toát mồ hôi và loạng choạng. Nghĩ rằng bệnh tim tái phát, ông ngậm thêm thuốc trị đau thắt ngực nitroglycerin dưới lưỡi. Chỉ ít phút sau, huyết áp tụt sâu buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Khi đến Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn trong tình trạng mệt nhiều. Kết quả kiểm tra cho thấy huyết áp chỉ còn 90/58 mmHg, nhịp tim tăng lên 112 lần mỗi phút, VnExpress đưa tin.

Bác sĩ Trà Anh Duy làm việc tại trung tâm cho biết đây là trường hợp điển hình của tương tác thuốc nguy hiểm giữa nhóm ức chế PDE5 (điều trị rối loạn cương) và nhóm nitrate (điều trị bệnh tim mạch). Cả hai đều có tác dụng làm giãn mạch, nên khi dùng cùng lúc có thể khiến huyết áp giảm đột ngột, dẫn đến ngất xỉu, sốc và thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Duy, dịp lễ Tết thường là thời điểm nhiều nam giới chịu áp lực duy trì phong độ trong khi sức khỏe suy giảm vì rượu bia và thức khuya. Do ngại thăm khám, không ít người tìm đến các sản phẩm như “kẹo ngậm”, “nước tăng lực” hay “thảo dược cấp tốc” không rõ nguồn gốc. Thực tế, nhiều sản phẩm gắn mác “thảo dược an toàn” lại bị pha trộn trái phép hoạt chất ức chế PDE5 với hàm lượng không được kiểm soát.

Trong thực hành y khoa, thuốc ức chế PDE5 là thuốc kê đơn và chống chỉ định tuyệt đối với bệnh nhân đang dùng nitrate. Việc sử dụng không đúng cách, đặc biệt khi kết hợp với rượu bia, có thể gây đau đầu, đỏ bừng mặt, rối loạn tiêu hóa hoặc tình trạng cương kéo dài gây đau đớn.

Tăng cường sinh lý một cách an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo những người có bệnh tim mạch nền, đang điều trị huyết áp hoặc sử dụng nitrate dự phòng không nên tự ý dùng các sản phẩm tăng cường sinh lý trôi nổi. Nếu xuất hiện các biểu hiện như choáng váng, đau ngực, tim đập nhanh hay nhìn mờ sau khi dùng thuốc, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

“Phong độ bền vững không đến từ một viên thuốc bí truyền, mà bắt nguồn từ việc chăm sóc sức khỏe đúng cách”, bác sĩ Duy nhấn mạnh, đồng thời khuyên nam giới nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ để giải quyết nguyên nhân gốc rễ thay vì đánh đổi sức khỏe bằng những giải pháp thiếu an toàn.

Chuyên gia kêu gọi nam giới có một lối sống lành mạnh để đảm bảo chức năng sinh lý.

Tăng cường sinh lý nam một cách tự nhiên và an toàn nên bắt đầu từ lối sống lành mạnh. Nam giới cần ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá và duy trì cân nặng hợp lý để ổn định nội tiết tố. Tập luyện thể dục đều đặn, đặc biệt là các bài tập tăng sức bền và cơ sàn chậu, giúp cải thiện tuần hoàn máu và chức năng cương. Chế độ ăn giàu rau xanh, hải sản, các loại hạt và thực phẩm chứa kẽm cũng hỗ trợ sản xuất testosterone. Quan trọng hơn, nên kiểm soát căng thẳng và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.



