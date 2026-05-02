Uống rượu, thức khuya rồi “yêu”: Bác sĩ cảnh báo cái kết nhiều người không ngờ tới

Theo ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, một trong những sai lầm phổ biến là lạm dụng rượu bia để “tăng hưng phấn”. Theo bác sĩ Ngọc, một lượng nhỏ cồn có thể giúp giảm sự ngại ngùng ban đầu, nhưng khi vượt ngưỡng, rượu bia lại trở thành chất ức chế hệ thần kinh trung ương. Ở nam giới, cồn làm gián đoạn tín hiệu từ não xuống cơ quan sinh dục, gây khó cương cứng hoặc rối loạn xuất tinh. Trong khi đó, nữ giới dễ rơi vào tình trạng giảm cảm giác, khô rát và khó đạt cực khoái.

Bên cạnh đó, việc thức khuya, đảo lộn nhịp sinh học trong những ngày nghỉ cũng âm thầm ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Giấc ngủ ban đêm là thời điểm cơ thể sản sinh testosterone – hormone quan trọng quyết định ham muốn và sinh lực. Việc tiệc tùng, xem phim hay giải trí xuyên đêm khiến quá trình này bị gián đoạn, dẫn đến cơ thể mệt mỏi, suy giảm nhu cầu gần gũi.

Một nguy cơ khác ít được chú ý là sự chủ quan trong phòng tránh. Dưới tác động của men say và cảm xúc bốc đồng, nhiều người bỏ qua các biện pháp bảo vệ như sử dụng bao cao su. Hệ quả là sau kỳ nghỉ, không ít trường hợp phải đối mặt với mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Biến cố nguy hiểm có thể xảy ra ngay trong “cuộc yêu”

Theo ghi nhận từ thực tế lâm sàng, sự kết hợp giữa thể trạng suy giảm, chất kích thích và hưng phấn quá mức có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Đáng lo ngại nhất là nguy cơ đột quỵ. Ở những người có sẵn bệnh lý như tăng huyết áp, mỡ máu hoặc dị dạng mạch máu não, việc quan hệ ở cường độ cao có thể khiến nhịp tim tăng mạnh, huyết áp tăng đột ngột. Khi kết hợp với tác động giãn mạch của rượu bia, nguy cơ vỡ mạch máu não dẫn đến xuất huyết não là hoàn toàn có thể xảy ra. Dấu hiệu điển hình là cơn đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột, sau đó là lú lẫn, yếu liệt hoặc hôn mê, bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Không chỉ vậy, các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim cũng có thể xảy ra, đặc biệt ở nam giới lớn tuổi hoặc có bệnh mạch vành. Việc gắng sức sau hành trình di chuyển dài hoặc sau khi ăn uống, rượu bia quá mức khiến tim phải hoạt động quá tải. Người bệnh có thể xuất hiện đau thắt ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh và nguy cơ ngưng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ở nữ giới, các chấn thương phụ khoa nghiêm trọng như rách cùng đồ cũng không hiếm gặp. Trong trạng thái say rượu hoặc mệt mỏi, cơ thể không đủ độ bôi trơn tự nhiên, trong khi bạn tình mất kiểm soát lực. Quan hệ thô bạo hoặc sai tư thế có thể gây chảy máu ồ ạt, thậm chí dẫn đến sốc mất máu nếu không được xử trí kịp thời.

Làm gì để kỳ nghỉ an toàn và trọn vẹn?

Để hạn chế rủi ro, bác sĩ Ngọc khuyến cáo các cặp đôi nên duy trì lối sống điều độ và tiếp cận tình dục một cách có ý thức.

Trước hết, cần lắng nghe cơ thể thay vì chạy theo tần suất. Không có con số “chuẩn” cho tất cả mọi người, nhưng nếu sau đó cơ thể mệt mỏi, uể oải, đó là dấu hiệu cần nghỉ ngơi.

Về thời điểm, nên tránh quan hệ ngay sau khi di chuyển đường dài, khi đang say rượu hoặc sau bữa ăn quá no. Đây là những thời điểm cơ thể chưa sẵn sàng cho hoạt động gắng sức. Ngược lại, buổi sáng sau một giấc ngủ đủ thường là thời điểm phù hợp hơn.

Trong quá trình quan hệ, cần chú ý màn dạo đầu đầy đủ để cơ thể thích nghi dần, giảm nguy cơ chấn thương. Đồng thời, kiểm soát nhịp độ, dừng lại ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau ngực, chóng mặt hay khó thở.

Đặc biệt, việc sử dụng bao cao su vẫn là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn, nhất là trong các mối quan hệ không ổn định.

“Kỳ nghỉ chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm với sự an toàn. Tình dục không chỉ là cảm xúc mà còn cần sự hiểu biết và trách nhiệm với chính sức khỏe của mình và bạn tình”, bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.