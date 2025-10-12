Uống nước trái cây mỗi ngày liên tục trong 1 năm, người đàn ông nhận kết quả bất ngờ

Theo trang Jimu News, vốn mắc bệnh gút nên anh Lý Hạo, 39 tuổi, ở Vũ Hán (Trung Quốc) rất chú trọng sức khoẻ, không bao giờ đụng đến đồ uống có ga và chỉ uống nước lọc. Tuy nhiên, một năm trước, khi phát hiện trên thị trường có “nước ép trái cây đóng hộp nguyên chất 100%, không đường”, anh đã mua về uống mỗi ngày, thậm chí uống thay nước lọc để “tăng cường sức khỏe”.

Thế nhưng thói quen tưởng chừng như lành mạnh này lại khiến anh Lý phải trả giá đắt. Theo đó, chỉ trong vòng một năm, bệnh gút của anh đã tái phát tận 4 lần. Mỗi lần cơn gút tái phát đều khiến anh Lý bị đau nhức dữ dội và phải dùng thuốc để kiểm soát.

Ngày 11/10 vừa qua, sau lần thứ 4 tái phát cơn gút, anh Lý đến Bệnh viện Đông Hồ, Vũ Hán để thăm khám. Sau khi chia sẻ với bác sĩ về thói quen ăn uống, anh Lý bất ngờ biết được nguyên nhân gây bệnh thật sự.

Anh Lý bị tái phát bệnh gút 4 lần trong 1 năm và được bác sĩ chỉ ra nguyên nhân gây bệnh khi đi khám. (Ảnh: Jimu News)

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến bệnh gút tái phát

Bác sĩ Quan Á Văn, làm việc tại bệnh viện cho biết bệnh gút là một dạng viêm khớp do sự tích tụ axit uric trong máu, dẫn đến sự hình thành tinh thể urat tại các khớp, gây đau nhức khớp tay, chân.

Ngoài những nguyên nhân gây tăng axit uric như thịt đỏ, hải sản,... thì tiêu thụ lượng lớn thực phẩm giàu fructose như nước ép trái cây đóng hộp cũng có thể làm tăng nguy cơ tái phát bệnh gút.

Bác sĩ Quan Á Văn giải thích: “Khi cơ thể chuyển hóa fructose, nó kích thích gan sản xuất axit uric, làm tăng mức axit uric trong máu. Hơn nữa, fructose cũng làm giảm khả năng bài tiết axit uric qua thận, khiến cơ thể khó duy trì mức axit uric ổn định. Tiêu thụ đồ uống và thực phẩm giàu fructose không chỉ làm trầm trọng thêm bệnh gút mà còn gây tăng cân, một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút và các bệnh lý liên quan”.

Theo bác sĩ, chính thói quen uống nước trái cây đóng hộp thay cho nước lọc là nguyên nhân khiến anh Lý bị tái phát bệnh gút 4 lần trong vòng một năm qua.

Bác sĩ Quan Á Văn cảnh báo rằng mọi người nên hạn chế tiêu thụ các loại đồ uống có hàm lượng fructose cao như nước ép trái cây đóng chai, trà sữa, nước tăng lực hay các sản phẩm có ghi “siro fructose” hoặc “siro ngô” trên nhãn.

Ngoài ra, người có nguy cơ tăng axit uric nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều các loại trái cây có hàm lượng đường cao như vải thiều, xoài, nho, chuối và dưa lưới,... để đảm bảo an toàn. Thay vào đó, hãy uống nước đun sôi để nguội đồng thời duy trì vận động thường xuyên để hỗ trợ quá trình chuyển hóa trong cơ thể diễn ra hiệu quả và giảm nguy cơ tái phát bệnh gút.