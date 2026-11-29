Tin vào lời khuyên trên mạng, cô gái trẻ thường xuyên uống nước nóng để giảm đau dạ dày. Nửa năm sau đi khám, cô vô cùng bất ngờ với kết quả nhận được.

Thời tiết chuyển lạnh, nhiều người có thói quen uống nước nóng để giữ ấm cơ thể. Không ít người còn cho rằng nước nóng có thể làm dịu cơn đau dạ dày, đau bụng kinh. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là quan niệm thiếu căn cứ. Việc sử dụng nước quá nóng không những không điều trị được bệnh mà còn có thể gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

Theo truyền thông Trung Quốc, một phụ nữ ngoài 20 tuổi, họ Giả, sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đại lục, thường xuyên bị đau dạ dày và trào ngược axit. Khi tìm kiếm thông tin trên mạng, cô đọc được lời khuyên "uống nhiều nước nóng có thể chữa đau dạ dày" nên làm theo với hy vọng cải thiện tình trạng bệnh.

Thế nhưng, sau khoảng 6 tháng, khi đến bệnh viện thăm khám và thực hiện nội soi dạ dày, cô được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

"Tôi vốn chỉ bị đau dạ dày, sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin, thấy người ta nói uống nhiều nước nóng là khỏi. Không ngờ nửa năm sau lại phát hiện ra vấn đề", cô Giả chia sẻ.

Uống nước nóng không chữa được đau dạ dày

Bác sĩ phó chủ nhiệm Triệu Nghị, thuộc Tập đoàn Bệnh viện La Hồ, thành phố Thâm Quyến, cho biết nhiều người trẻ hiện nay có thói quen uống nước nóng khi gặp các vấn đề sức khỏe, từ đau dạ dày đến đau bụng trong kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, uống nước nóng không có tác dụng điều trị hay làm dịu cơn đau dạ dày. Ngược lại, nước có nhiệt độ quá cao có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng cảm giác khó chịu và khiến cơ quan tiêu hóa phải chịu thêm áp lực.

Bác sĩ Triệu Nghị nhấn mạnh, người bị đau dạ dày không nên tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng để điều trị. Đặc biệt, khi cơn đau kéo dài hoặc tái diễn thường xuyên, cần tìm nguyên nhân và được bác sĩ thăm khám thay vì chỉ dựa vào việc uống nước nóng để cầm cự.

Dù nước nóng có thể khiến tình trạng đau dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn, bác sĩ cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định thói quen này trực tiếp gây ung thư dạ dày.

Theo các chuyên gia, ung thư dạ dày có thể liên quan đến nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, môi trường sống, tiền sử gia đình và nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (vi khuẩn HP). Đây là loại vi khuẩn có khả năng sinh sống trong dạ dày và được xác định là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Trường hợp cô Giả cũng cho thấy gánh nặng kinh tế đáng kể khi mắc bệnh. Chi phí điều trị của cô đến nay đã vượt quá 200.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 775 triệu đồng. Trong đó, bảo hiểm y tế chỉ chi trả 80.000 nhân dân tệ, khoảng 310 triệu đồng. Số tiền còn lại khiến cô gặp nhiều áp lực.

Nước trên 65 độ C có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản

Một trong những hiểu lầm phổ biến là nước nóng có thể trực tiếp làm bỏng dạ dày và gây ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế phân biệt rõ giữa nguy cơ tổn thương do đồ uống quá nóng và nguyên nhân gây ung thư dạ dày.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồ uống được tiêu thụ ở nhiệt độ trên 65°C được xếp vào nhóm 2A, tức "có khả năng gây ung thư ở người". Mối liên hệ được ghi nhận chủ yếu là với ung thư thực quản, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản, chứ không phải ung thư dạ dày.

Các nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên uống đồ uống ở nhiệt độ quá cao có thể gây tổn thương nhiệt lặp đi lặp lại đối với niêm mạc thực quản. Quá trình tổn thương, viêm và tái tạo tế bào kéo dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành những biến đổi bất thường.

Trong khi đó, dạ dày có lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc. Nhiệt độ của đồ uống cũng giảm dần khi đi qua thực quản và xuống dạ dày. Vì vậy, uống nước nóng không được xem là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư dạ dày. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có thể uống nước ở nhiệt độ quá cao mà không gây hại cho sức khỏe.

7 dấu hiệu ung thư dạ dày không nên chủ quan

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hong Kong, ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến tại địa phương, với gần 1.000 ca mắc mới mỗi năm theo số liệu được bài báo dẫn lại. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, song những năm gần đây cũng ghi nhận các trường hợp bệnh nhân trẻ.

Ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không có triệu chứng đặc hiệu. Nhiều người dễ nhầm lẫn với tình trạng rối loạn tiêu hóa thông thường, tự mua thuốc hoặc áp dụng các biện pháp dân gian, khiến việc phát hiện và điều trị bị chậm trễ.

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý gồm: Khó tiêu kéo dài, chán ăn. Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân. Chướng bụng dưới. Đầy bụng, khó chịu sau khi ăn. Buồn nôn, nôn mửa, thậm chí nôn ra máu. Đi ngoài ra máu hoặc phân có màu đen. Thiếu máu, mệt mỏi, cơ thể suy nhược.

Các triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư dạ dày, bởi chúng cũng có thể xuất hiện trong những bệnh lý tiêu hóa khác như viêm dạ dày hoặc loét dạ dày, tá tràng. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm sụt cân, xuất huyết tiêu hóa, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi thời tiết lạnh, người dân nên uống nước ở nhiệt độ phù hợp, tránh đồ uống quá nóng. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế thực phẩm quá mặn, đồ muối chua và hun khói, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và chú ý các dấu hiệu bất thường của hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, không nên xem nước nóng là phương pháp điều trị đau dạ dày. Việc phát hiện sớm nguyên nhân gây đau và thăm khám đúng cách mới là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: HK01)