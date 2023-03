Chanh là loại quả có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, chống mệt mỏi... Một cốc nước chanh vừa tốt cho sức khỏe lại có tác dụng giải khát. Vậy nên uống nước chanh vào thời điểm nào là tốt nhất?

Uống nước chanh vào thời điểm nào là tốt nhất?

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên tránh uống nước chanh vào buổi sáng mà chưa ăn trước đó. Các chuyên gia cho biết, với những người chịu đựng được thì không có quy tắc nào cả. Họ có thể uống trong bữa ăn và kể cả ngoài bữa. Không giống như các loại trái cây khác, chẳng hạn như cam, nó rất ít ảnh hưởng đến việc tăng đột biến lượng đường trong máu.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, vitamin có trong vỏ quả chanh, do đó cần ngâm vỏ chanh thái nhỏ trong nước. Cũng nên để cả cùi quả trong nước vì nó có chứa chất xơ và uống nước chanh ấm thay vì nước sôi hoặc nước lạnh.

Sau mỗi bữa ăn bạn hoàn toàn có thể uống 1 ly nước chanh mật ong sau bữa ăn (sáng, trưa, tối) khoảng 1,5 - 2 tiếng. Nếu bạn duy trì được điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tiêu hóa thức ăn tốt và phòng ngừa được nhiều bệnh tật, sống thọ hơn rất nhiều.

Các nhà dinh dưỡng khuyên bạn sử dụng từ 2-3 trái chanh (khoảng 4-6 muỗng canh nước cốt chanh) trong ngày nếu không có bệnh lý cần hạn chế. Khi uống nước chanh nên pha loãng với nước ấm nhưng không quá 1,5 lít nước chanh mỗi ngày và uống rải rác trong ngày, xen kẽ với nước lọc và các loại đồ uống lành mạnh khác.

Ngoài ra, một trong những khung giờ bạn uống nước chanh tốt cho sức khỏe là buổi tối. Nhưng chỉ nên uống 1 ly vào trước 8 - 9h tối. Bạn tuyệt đối không nên uống quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây khó tiêu, tiểu đêm mệt mỏi cho bạn.

Hãy uống nước chanh qua ống hút để nước chanh tiếp xúc với răng của bạn ít hơn. Nếu bạn bị lở miệng, chuyên gia khuyên bạn nên tránh hoàn toàn nước chanh, vì axit có thể gây kích ứng.

Uống nước chanh đúng cách sẽ có tác dụng gì?

Nước chanh giàu vitamin C

Nước ép từ một quả chanh chứa khoảng 30 mg vitamin C, tương đương khoảng 33% trong số 90 mg lượng khuyến nghị hàng ngày (RDA) cho nam giới và 40% trong số 75 mg RDA cho nữ giới, theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

Vitamin C có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, điển hình là những lợi ích dưới đây:

- Giúp cơ thể bạn chữa lành: Cơ thể chúng ta cần vitamin C để tạo ra collagen, loại protein quan trọng, là một phần của mô liên kết mà cơ thể cần để chữa lành vết thương.

- Hỗ trợ hệ thống miễn dịch: Vitamin C có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh và chống lại virus, vi khuẩn gây bệnh.

- Cải thiện sự hấp thụ sắt: Sắt cần thiết cho các tế bào trong cơ thể bạn tồn tại và phát triển. Dùng nước chanh có thể giúp cơ thể tăng cường hấp thụ sắt, đặc biệt là đối với các vận động viên và những người bị thiếu máu.

Nước chanh có thể hỗ trợ giảm cân

Vì nước chanh rất ngon và ít calo, nên nó là một sự thay thế tuyệt vời cho các thức uống kém lành mạnh hơn như nước ngọt, trà đá và nước trái cây - thường chứa thêm đường. Uống nước chanh thay cho những đồ uống có đường này có thể giúp bạn hạn chế lượng calo nạp vào và có khả năng hỗ trợ giảm cân lành mạnh.

Nước chanh có thể ngăn ngừa sỏi thận

Axit citric trong nước chanh cũng có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của sỏi thận. Citrate, một loại muối, trong axit hỗ trợ cơ chế ngăn ngừa sỏi thận bằng cách liên kết với canxi trong nước tiểu.

Nước chanh làm thơm hơi thở

Axit citric trong nước chanh cũng có thể tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng. Tuy nhiên, quá nhiều axit citric có thể làm cho hơi thở của bạn tồi tệ hơn bằng cách gây ra chứng rối loạn trào ngược dạ dày - thực quản. Trào ngược dạ dày - thực quản có thể khiến axit trong dạ dày trào lên qua thực quản và vào miệng, khiến hơi thở có mùi.

Duy trì một làn da khỏe mạnh Vitamin C trong chanh đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen, giúp bảo vệ da. Khi ăn thức ăn chứa chanh hoặc bôi kem thì lượng vitamin C từ chanh có thể giúp chống lại tổn thương da do ánh nắng mặt trời và ô nhiễm, giảm nếp nhăn và cải thiện kết cấu da tổng thể.

Giúp lợi tiểu

Uống nước chanh còn giúp thải các chất độc có trong thận, lợi tiểu và làm sạch thận. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng nước chanh quá nhiều trong một ngày nhé.

Trên đây đã giải đáp về thông tin "Uống nước chanh vào thời điểm nào là tốt nhất?". Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.