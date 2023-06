Uống nước chanh giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Giúp tăng cường miễn dịch: Chanh rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Vitamin C giúp tăng sản xuất các tế bào bạch cầu trong cơ thể, chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Ngoài ra, vitamin C giúp phục hồi vết thương nhanh hơn bằng cách giảm viêm và khuyến khích sản xuất collagen. Collagen là một loại protein quan trọng giúp chữa lành vết thương./.