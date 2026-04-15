Đặc điểm của cây cỏ nhọ nồi

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Lương y Hoài Vũ cho biết, cỏ nhọ nồi là loài cây nhỏ, thân có lông; lá mọc đối, hình xoan dài, có lông hai mặt; hoa trắng nhỏ; đặc điểm nổi bật của cây này là khi vò nát có màu đen như mực nên có tên gọi là "cỏ mực".

Theo Đông y: Cỏ nhọ nồi có vị ngọt, chua; tính mát; vào các kinh can và thận có tác dụng tư âm (bổ âm), bổ thận, lương huyết (mát máu), chỉ huyết (cầm máu).

Điều trị các chứng bệnh: Thổ huyết, chảy máu cam, tiểu ra máu, đại tiện ra máu, băng huyết, viêm gan mạn tính, trẻ em bị cam tích, râu tóc bạc sớm, suy nhược thần kinh, bệnh mề đay mẩn ngứa.

Theo các nghiên cứu hiện đại, cỏ nhọ nồi hàm chứa các chất dầu bay hơi, chất làm mềm da, vitamin PP, Vitamin A, tanin... Chất tanin trong cỏ nhọ nồi có tác dụng cầm máu rất tốt.

Cỏ nhọ nồi tác dụng diệt một số tụ cầu khuẩn, trực khuẩn bạch hầu, trực khuẩn viêm ruột và có tác dụng nhất định đối với amip; tăng cường miễn dịch, ức chế ung thư, cải thiện quá trình tuần hoàn máu ngoài da (đặc biệt là da đầu), nhờ vậy da dẻ trở nên mịn màng, râu tóc đen mượt.

Cây nhọ nồi

Uống nước cây nhọ nồi có tác dụng gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, ở nước ta, nhọ nồi là cây mọc dại có thể tìm thấy khá dễ dàng, được lưu truyền và sử dụng trong dân gian để chữa nhiều loại bệnh.

Dưới đây là những tác dụng của nước cây nhọ nồi:

Tốt cho chức năng gan

Y học cổ truyền Ấn Độ ghi nhận những công dụng của cây cỏ mực đối với gan dựa trên sự có mặt của hàm lượng flavonoid cao cùng nhiều hoạt chất sinh học khác, nhất là wedelolactone giúp tăng cường chức năng gan, điều trị vàng da do viêm gan.

Từng có nghiên cứu trên chuột cho thấy chức năng gan được bảo vệ tốt khi dùng nhọ nồi. Những con chuột này đã được tiêm chất độc CCl4 cho gan và uống dịch chiết từ cây nhọ nồi. Kết quả thu được là nhóm chuột không dùng dịch chiết nhọ nồi có tỷ lệ tử vong 77% còn nhóm dùng dịch chiết tỷ lệ này chỉ 22%.

Năm 2015, nghiên cứu từ thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy dịch chiết ethanol trong cây nhọ nồi làm tăng trọng lượng gan, cải thiện hoạt động của các enzyme chống oxy hóa có trong gan. Trên phương diện này, cây nhọ nồi có tác dụng gì đó là khả năng tái tạo tế bào và bảo vệ gan trước độc tính của bia rượu, thực phẩm.

Kháng khuẩn

Y học cổ truyền ở nhiều nước châu Á đã dùng cây nhọ nồi để chữa tưa lưỡi ở trẻ em, chữa mụn đầu đinh, viêm đường tiết niệu. Năm 2011, đã có nghiên cứu khoa học về tác dụng kháng khuẩn của cây nhọ nồi và nhận ra rằng nó có thể chống lại 9 loại vi khuẩn như: E.coli, tụ cầu khuẩn vàng,...

Giảm đau

Các bài thuốc y học cổ truyền Ấn Độ dùng cây nhọ nồi để chữa đau lưng, viêm nha chu, làm lành vết thương,... Cũng đã có thí nghiệm giảm đau tiến hành trên chuột và thấy rằng cây nhọ nồi cho hiệu quả giảm đau tương đương với thuốc aspirin, codein.

Để giải thích cây nhọ nồi có tác dụng gì trong việc giảm đau có thể hiểu như sau: alkaloid và ethanol trong cây nhọ nồi mang lại hiệu quả giảm đau. Vì thế, trong một số trường hợp bị suy thận, suy gan, bệnh dạ dày tá tràng,... có thể dùng cây nhọ nồi thay cho dùng thuốc giảm đau.

Chữa rối loạn tiêu hóa

Y học cổ truyền Ấn Độ có bài thuốc ăn cây nhọ nồi tươi để chữa bệnh khó chịu ở dạ dày. Dược liệu này cũng được dùng để chữa khó tiêu, táo bón, đem lại sự cân bằng cho hệ tiêu hóa.

Cũng đã có nghiên cứu chỉ ra rằng, cây nhọ nồi chứa nhiều hoạt chất đóng vai trò trung hòa axit dạ dày, cải thiện triệu chứng khó do viêm loét dạ dày hành tá tràng như nóng rát thượng vị, ợ hơi, ợ chua,...

Giải thích cây nhọ nồi có tác dụng gì với hệ tiêu hóa có thể căn cứ trên các hoạt chất mà dược liệu này sở hữu:

- Tanin: tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày trước sự tấn công của vi khuẩn và axit dịch vị.

- Vitamin K: làm liền nhanh vết loét dạ dày, ngăn ngừa tình trạng xuất huyết và cải thiện cơn đau dạ dày.

- Flavonozit và Carotene: trung hòa để làm giảm các triệu chứng dư axit dạ dày như: nóng rát thượng vị, ợ chua, viêm loét dạ dày,...

Chữa viêm đường hô hấp

Thành phần kháng viêm, tan đờm trong cây nhọ nồi có thể hỗ trợ điều trị cảm lạnh gây ho, nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh cúm. Tuy nhiên, hiệu quả chữa trị viêm đường hô hấp của cây nhọ nồi chỉ có tác dụng với các trường hợp bệnh ở mức độ nhẹ, chưa suy hô hấp hay khó thở.

Việc điều trị viêm đường hô hấp bằng cây nhọ nồi nếu sau 2 tuần không cải thiện thì cần đến khám để được điều trị tích cực từ bác sĩ chuyên khoa.

Chống ung thư

Năm 2011, một nghiên cứu ở Ấn Độ đã chỉ ra rằng cây nhọ nồi có thể ngăn chặn và tiêu diệt sự sinh sản của tế bào ung thư, nhất là ung thư gan. Cũng đã có tài liệu cho thấy cây nhọ nồi có hoạt chất gây mất kết nối phân đoạn DNA để loại bỏ tế bào ung thư, giảm thiểu tác động tiêu cực của tế bào ung thư đến các tế bào lành tính.

Chữa nhiễm trùng bàng quang

Hầu hết các trường hợp bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu là do sự xâm nhập của vi khuẩn E.coli. Cây nhọ nồi có thể tiêu diệt vi khuẩn này, giúp kháng viêm, cầm máu, lợi tiểu, giảm đau nên có thể dùng để chữa bệnh nhiễm trùng bàng quang.

Lưu ý khi áp dụng bài thuốc chữa bệnh từ cây nhọ nồi

Để quá trình sử dụng bài thuốc chữa bệnh từ cây nhọ nồi mang lại hiệu quả thì người bệnh nên chú ý:

- Sử dụng liều lượng thuốc phù hợp với từng bài thuốc.

- Không sắc thuốc bằng vật dụng được làm từ chất liệu kim loại, tốt nhất nên dùng nồi sứ, nồi đất.

- Hoạt chất có trong cây nhọ nồi có thể tương tác với một số loại thuốc Tây nên cần thận trọng khi sử dụng.

Nhìn chung, muốn dùng dược liệu cây nhọ nồi chữa đúng bệnh, không xảy ra tương tác thuốc và đạt được hiệu quả cao, người bệnh nên thăm khám bởi thầy thuốc y học cổ truyền có chuyên môn để được chỉ định cách dùng, liều lượng và thời gian điều trị phù hợp.