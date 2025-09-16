Uống nước canh thay nước lọc, nên hay không?

Theo bác sĩ Trương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, nước là thành phần thiết yếu cho sự sống, chiếm tới 70-80% trọng lượng cơ thể. Nước tham gia vào hàng loạt quá trình quan trọng như hấp thu, chuyển hóa và đào thải độc tố, đồng thời thực hiện 4 chức năng chính: là dung môi cho phản ứng hóa học, chất phản ứng, chất bôi trơn và điều hòa nhiệt độ cơ thể.

Tuy nhiên, thói quen phổ biến ở nhiều gia đình là sử dụng nước canh rau, canh hầm (đặc biệt vào mùa đông) để thay thế nước lọc. Nhiều người cho rằng cách này vừa giúp bổ sung dưỡng chất , vừa giữ ấm cơ thể, đây là quan niệm sai lầm.

Bác sĩ Sơn lý giải: nước canh rau , nước hầm xương hay thậm chí là sữa không thể đảm nhiệm các chức năng sinh lý như nước lọc. Việc lạm dụng các loại nước này không những không giúp thanh lọc cơ thể mà còn tạo thêm gánh nặng cho gan, thận trong việc chuyển hóa và đào thải.

Ở trẻ nhỏ, thói quen dùng quá nhiều nước canh thay nước lọc có thể dẫn đến táo bón , thiếu chất và thậm chí là suy dinh dưỡng. Đặc biệt, nước hầm xương tuy được tin là giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa nhiều purin và chất béo, dễ gây béo phì , gout, dậy thì sớm và ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ.

Chuyên gia y tế khẳng định, nước lọc đun sôi để nguội là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất với mọi lứa tuổi, trừ trẻ sơ sinh đang bú mẹ hoàn toàn. Nước lọc không gây tác dụng phụ và có khả năng hỗ trợ mọi chức năng sinh học trong cơ thể.

Cơ thể thiếu nước sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề: giảm nhận thức, mê sảng, tăng nguy cơ huyết khối, viêm đường tiết niệu, sỏi thận, viêm phổi, táo bón và tụt huyết áp . Trong khi đó, nhiều người lười uống nước lọc chỉ vì chưa cảm nhận được cơn khát do bổ sung lượng nước từ thực phẩm hoặc đồ uống khác - điều này càng khiến họ chủ quan và dễ rơi vào tình trạng mất nước ngầm.

Theo bác sĩ Sơn, kể cả khi không khát, mọi người vẫn nên duy trì thói quen uống đủ nước lọc mỗi ngày. Đặc biệt vào mùa đông - khi cảm giác khát giảm – cơ thể vẫn âm thầm mất nước qua hơi thở và các hoạt động sinh lý khác. Do đó, việc bổ sung nước đều đặn là điều kiện cần để đảm bảo cơ thể vận hành hiệu quả, phòng ngừa bệnh tật.



