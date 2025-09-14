'Uống matcha mỗi tuần khiến tôi phải nhập viện'

Lynn Shazeen, một nữ y tá 28 tuổi tại Mỹ, đã phải nhập viện và truyền dịch sau khi gặp phải tình trạng mệt mỏi kéo dài, tim đập nhanh và cảm giác lạnh bất thường. Nguyên nhân được xác định là do thói quen uống matcha – một loại trà xanh đang rất thịnh hành – được cô bổ sung vào chế độ ăn uống hằng tuần, báo Anh Mirror đưa tin.

Theo chia sẻ của Lynn, cô bắt đầu uống matcha khoảng sáu tháng trước, với tần suất ít nhất một lần mỗi tuần. Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng, cô nhận thấy những triệu chứng lạ bắt đầu xuất hiện. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, cô bất ngờ khi phát hiện lượng sắt trong máu của mình đã giảm gần một nửa – từ mức 23 xuống còn 13.

"Uống matcha là thay đổi duy nhất trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của tôi," Lynn cho biết. "Tôi và bác sĩ đã loại trừ mọi khả năng khác, và cuối cùng xác định matcha chính là nguyên nhân."

Lynn vốn mắc chứng thiếu máu do thiếu sắt – một tình trạng khiến cơ thể không sản xuất đủ hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển oxy – nên cô từng có tiền sử thiếu sắt. Khi đối mặt với tình trạng viêm nhiễm nhẹ trong cơ thể, bác sĩ từng khuyên cô điều chỉnh chế độ ăn và bổ sung các thực phẩm chống viêm. "Matcha và trà xanh được biết đến với đặc tính chống viêm, nên tôi nghĩ uống một ly mỗi tuần sẽ có lợi," cô nói.

Tuy vậy, cơ thể cô bắt đầu phản ứng tiêu cực. "Tôi cảm thấy lạnh hơn và mệt mỏi hơn bình thường, nhưng hoàn toàn không biết nguyên nhân là gì cho đến khi có kết quả xét nghiệm," Lynn chia sẻ. "Khi thấy chỉ số sắt giảm mạnh, tôi lập tức biết rằng matcha là thủ phạm."

Theo một số nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) hỗ trợ, trà xanh – bao gồm cả matcha – có thể cản trở khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm của cơ thể. Sau khi được truyền dịch và kê đơn bổ sung sắt, Lynn đã ngừng uống matcha hoàn toàn. “Tôi chỉ uống trà thường, và hiện tại đang dùng thêm viên sắt cùng vitamin C để cải thiện tình trạng thiếu sắt,” cô cho biết.

Matcha là dạng bột của trà xanh, được làm từ những lá trà non nhất, qua quá trình hấp, sấy khô và nghiền mịn. Thức uống này đã trở nên cực kỳ phổ biến trong năm qua.

Dù được ca ngợi nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, nhưng theo chuyên trang y tế Harvard Health, "cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để chứng minh các lợi ích sức khỏe mà matcha được cho là mang lại, như cải thiện sức khỏe tim mạch hay các tác động tích cực khác."

Harvard Health cũng lưu ý rằng chất chống oxy hóa rất nhạy cảm với nhiệt độ. Việc pha matcha với nước nóng hoặc sử dụng trong các món nướng có thể làm giảm hiệu quả chống oxy hóa mà loại trà này vốn được biết đến.



