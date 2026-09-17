Uống gì bổ máu? Nước ép màu đỏ có thực sự giúp cải thiện thiếu máu?

Nước củ dền, nước ép cà rốt hay các loại sinh tố màu đỏ thường được lựa chọn khi cơ thể mệt mỏi, chóng mặt hoặc xanh xao.

Vì vậy, câu hỏi uống gì bổ máu cũng thường gắn với quan niệm "thực phẩm màu đỏ là bổ máu". Tuy nhiên, màu sắc của thực phẩm không quyết định khả năng hỗ trợ tạo máu; điều quan trọng hơn là hàm lượng sắt, kẽm, axit folic, vitamin B6, B12, đồng và khả năng hấp thu của cơ thể. Thay vì chỉ dựa vào màu sắc thực phẩm, mỗi người nên nhìn vào tổng thể chế độ ăn và nhu cầu vi chất thực tế.

Nước củ dền, nước ép có màu đỏ: Bổ máu nhờ màu sắc hay thành phần dinh dưỡng?

Nước ép củ dền, cà rốt và một số loại rau củ màu đỏ có thể cung cấp sắt, axit folic cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi. Dù vậy, lượng sắt trong nhóm này không cao và chủ yếu là sắt non-heme từ thực vật, thường khó hấp thu hơn sắt heme có trong thịt đỏ hoặc hải sản.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu máu là vấn đề sức khỏe phổ biến và thiếu sắt là một nguyên nhân quan trọng. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, phụ nữ mang thai, người ăn uống thiếu cân đối hoặc thường xuyên mất máu là những nhóm cần lưu ý nguy cơ thiếu sắt.

Quá trình tạo hemoglobin để vận chuyển oxy không chỉ cần sắt mà còn liên quan đến vitamin B12, axit folic, vitamin B6, kẽm và đồng. Do đó, khi tìm hiểu uống gì bổ máu , một loại nước ép đơn lẻ khó cung cấp đầy đủ các vi chất cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu.

Nước ép củ dền cung cấp một phần vi chất cho cơ thể

Khả năng hấp thu cũng ảnh hưởng đến lượng sắt cơ thể sử dụng được. Trà và cà phê có thể làm giảm hấp thu sắt nếu dùng ngay sau bữa ăn, vì vậy thời điểm sử dụng cũng cần được chú ý. Với người tìm kiếm uống gì bổ máu đẹp da , làn da hồng hào phụ thuộc vào sức khỏe tổng thể và việc cung cấp đủ dưỡng chất lâu dài, không phải tác dụng tức thời của một loại nước ép.

Bổ máu đúng cách bắt đầu từ chế độ ăn cân đối

Câu trả lời cho vấn đề uống gì để bổ sung máu nên bắt đầu từ chế độ ăn đa dạng, thay vì tìm kiếm một loại đồ uống có khả năng "bổ máu" theo quan điểm dân gian.

Nguồn sắt heme từ thịt bò, thịt gia cầm hoặc hải sản thường dễ hấp thu hơn sắt thực vật. Các loại đậu, rau lá xanh đậm và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp sắt non-heme; trứng, sữa, thịt và rau xanh cũng góp phần bổ sung kẽm, axit folic, vitamin B6, B12, đồng - các vi chất tham gia quá trình tạo máu.

Các nguồn thực phẩm cung cấp sắt và vi chất hỗ trợ tạo máu cho cơ thể

Việc kết hợp nhiều nhóm thực phẩm trong khẩu phần hằng ngày sẽ giúp cơ thể nhận được đa dạng dưỡng chất hơn, thay vì tập trung vào một thực phẩm hoặc đồ uống riêng lẻ.

Nếu mệt mỏi, chóng mặt, giảm tập trung hoặc da xanh xao vẫn kéo dài dù đã điều chỉnh chế độ ăn, người gặp tình trạng này nên kiểm tra để xác định nguyên nhân. Thiếu máu còn có thể liên quan đến mất máu kéo dài, hấp thu kém hoặc vấn đề sức khỏe khác, vì vậy không nên tự bổ sung sắt kéo dài khi chưa đánh giá nhu cầu.

Người có dấu hiệu mệt mỏi cần kiểm tra tình trạng thiếu sắt và vi chất

Khi chế độ ăn chưa đáp ứng đủ vi chất, bạn có thể cân nhắc sản phẩm bổ sung dựa trên độ tuổi, nhu cầu thực tế và hướng dẫn trên nhãn. TPBVSK Feroglobin B12 từ thương hiệu Vitabiotics (Anh Quốc) với công thức phối hợp 6 vi chất thiết yếu cho quá trình tạo máu gồm sắt, kẽm, axit folic, vitamin B12, vitamin B6 và đồng, hỗ trợ tăng khả năng tạo máu, tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng.

TPBVSK Feroglobin B12 Capsules có dạng viên nang vi hạt và TPBVSK Feroglobin B12 Liquid dạng siro để người dùng lựa chọn theo độ tuổi, khả năng sử dụng và nhu cầu cá nhân. Việc bổ sung cần tuân thủ hướng dẫn trên nhãn, không tự tăng liều chỉ dựa trên triệu chứng.

TPBVSK Feroglobin B12 - Sản phẩm bổ sung sắt và vi chất đến từ thương hiệu Vitabiotics.

(*) Feroglobin đứng vị trí số 1 về doanh số và sản lượng bán hàng của nhóm TPCN bổ sung sắt tại Anh Quốc theo số liệu báo cáo của Nielsen cho Vitabiotics Anh Quốc trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến ngày 07/09/2024.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH VE Pharma (Việt Nam) đang là đơn vị độc quyền nhập khẩu các sản phẩm Vitabiotics chính hãng. Khi chọn mua TPBVSK Feroglobin B12, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm do VE Pharma phân phối, có đầy đủ 03 yếu tố nhận diện chính hãng, giúp xác minh rõ ràng nguồn gốc và thông tin chất lượng sản phẩm.

Nhìn chung, để hiểu đúng uống gì bổ máu, không nên chỉ tập trung vào một loại nước uống cụ thể, bởi quá trình tạo máu còn phụ thuộc vào nhiều nhóm dưỡng chất và khả năng hấp thu của cơ thể. Mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân đối, thực đơn đa dạng, theo dõi các dấu hiệu kéo dài và lựa chọn sản phẩm bổ sung dựa trên nhu cầu thực tế.

Sản phẩm do Công ty TNHH VE Pharma (Việt Nam) chịu trách nhiệm về chất lượng và nhập khẩu.

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.