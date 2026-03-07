Uống cà phê sai cách cũng HẠI sức khỏe như uống dầu! Chuyên gia dinh dưỡng nói thẳng: Đừng làm 5 việc!

Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp tỉnh táo, cải thiện sự tập trung. Tuy nhiên theo chuyên gia dinh dưỡng Lai Siyin (Trung Quốc), cách uống cà phê của nhiều người hiện nay lại đang khiến cơ thể chịu thêm gánh nặng.

Nếu uống sai cách, caffeine không chỉ kích thích hệ thần kinh mà còn ảnh hưởng tới dạ dày, giấc ngủ và chuyển hóa năng lượng. Về lâu dài, áp lực này có thể giống như khi cơ thể phải liên tục xử lý các bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi uống cà phê hại sức khỏe chẳng kém gì "uống dầu", nên tránh hoặc nên bỏ ngay:

1. Uống cà phê khi bụng đói, nhất là buổi sáng

Không ít người bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê khi chưa ăn gì. Khi dạ dày trống, caffeine kích thích niêm mạc dạ dày tiết axit mạnh hơn, dễ gây cồn cào, nóng rát hoặc ợ chua.

Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, niêm mạc dạ dày có thể bị kích thích kéo dài, làm tăng nguy cơ viêm dạ dày hoặc trào ngược axit.

Lai Siyin khuyên nên ăn nhẹ trước khi uống cà phê khoảng 15 - 30 phút. Một lát bánh mì, ít yến mạch hoặc trái cây có thể giúp dạ dày “đệm” trước khi caffeine được hấp thu.

2. Thường xuyên chọn cà phê nhiều đường, sữa, siro, kem...

Nhiều loại cà phê phổ biến như caramel macchiato , mocha hoặc latte hạt phỉ thường chứa nhiều siro, kem và sữa đặc.

Một ly đồ uống kiểu này có thể chứa 30-40 gram đường, chưa kể lượng chất béo từ kem. Khi uống thường xuyên, lượng calo nạp vào có thể tương đương một món tráng miệng.

Điều này dễ khiến tổng năng lượng trong ngày vượt mức cần thiết. Từ đó, không chỉ gây tăng cân mà còn tác động tiêu cực tới sức khỏe không kém gì ăn quá nhiều các món dầu mỡ.

3. Uống quá nhiều cà phê trong ngày

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương. Khi tiêu thụ vượt mức, cơ thể có thể xuất hiện các biểu hiện như tim đập nhanh, bồn chồn, run tay, khó tập trung hoặc đau đầu.

Phần lớn khuyến nghị dinh dưỡng cho rằng người trưởng thành nên giới hạn khoảng 300 - 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương 2-3 ly cà phê pha phin hoặc cà phê máy cỡ vừa.

Uống vượt mức này khiến hệ thần kinh và tim mạch phải hoạt động nhiều hơn để xử lý caffeine. Ngoài ra còn gây ra hiện tượng "nghiện cà phê". Tức là khi không có nó cơ thể khó chịu, khó làm việc hay tập trung.

4. Uống cà phê quá sát giờ đi ngủ

Caffeine có thời gian tồn tại khá lâu trong cơ thể. Trung bình phải mất 6 đến 8 giờ cơ thể mới đào thải được phần lớn caffeine.

Nếu uống cà phê vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, chất kích thích này có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, khiến bạn khó ngủ hoặc ngủ chập chờn. Điều này càng nghiêm trọng hơn nếu uống sát giờ ngủ.

Thiếu ngủ kéo dài có liên quan đến mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và rối loạn chuyển hóa năng lượng chẳng thua gì quá tải dầu mỡ. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị tránh uống cà phê sau khoảng 2-3 giờ chiều.

5. Uống cà phê cùng nhiều đồ ngọt

Cà phê thường được nhiều người kết hợp với bánh ngọt, chocolate hoặc các món tráng miệng. Theo Lai Siyin, sự kết hợp này khiến lượng đường nạp vào tăng nhanh. Đường có thể kích thích tiết axit dạ dày và làm tăng tổng năng lượng tiêu thụ trong ngày.

Nếu duy trì thói quen này lâu dài, nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa có thể tăng lên cao như khi ăn các món chiên rán, nhiều dầu mỡ liên tục. Đồng thời gây tăng cân, tăng nguy cơ kháng viêm nhiễm của cơ thể, giảm hiệu quả làm tỉnh táo từ cà phê.

