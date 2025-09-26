Uống cà phê mỗi ngày lợi hay hại? Mỹ có đánh giá khiến nhiều người thay đổi thói quen lâu nay

Diễn viên nổi tiếng Hugh Jackman từng nói: "Mùi hương của cà phê mới pha là một trong những phát minh vĩ đại nhất thế giới". Thực tế là gần 75% người trưởng thành ở Mỹ uống cà phê mỗi ngày theo một thống kê của Hiệp hội Cà phê Mỹ (NCA) và thức uống này cũng là một phần buổi sáng của hàng triệu người trên thế giới.

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi uống cà phê hàng ngày? Nhiều người cho rằng thói quen này hại cho sức khỏe do tình trạng lệ thuộc vào caffeine. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lauren Manaker đã có đánh giá toàn diện dựa trên những tác động của cà phê với người uống. Cụ thể, trong một tách cà phê đen 248ml chỉ chứa khoảng 5 calo, 92 mg caffeine, 124 mg kali, 10mg magie, 2,5g natri và 0,7g protein. Uống cà phê hàng ngày được chứng minh mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho cơ thể:

Cung cấp nhiều năng lượng hơn

Caffeine là một chất kích thích tự nhiên giúp người uống cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bằng cách tác động lên hệ thần kinh trung ương. Lượng caffeine thấp đến trung bình có thể tăng sự tỉnh táo, năng lượng và khả năng tập trung. Đây cũng là lý do nhiều người chọn cà phê để uống vào buổi sáng, giúp họ tăng cường khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.

Hỗ trợ tiêu hoá tốt hơn

Tiêu thụ cà phê đã được chứng minh là có tác dụng kích thích nhu động đại tràng, giúp nhuận tràng, giảm cảm giác khó chịu ở đường tiêu hoá và góp phần làm đường ruột khỏe mạnh hơn.

Cải thiện tâm trạng

Caffeine làm tăng sản xuất dopamine và được chứng minh trong nghiên cứu là có thể mang lại tâm trạng tích cực.

Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Cà phê không chỉ cung cấp một lượng caffeine đáng kể mà còn chứa một số hợp chất polyphenol hoạt tính sinh học có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ. Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê có liên quan đến giảm nguy cơ mắc một số bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và chứng mất trí nhớ.

Khoẻ tim mạch

Một nghiên cứu năm 2023 phát hiện thường xuyên uống cà phê với lượng vừa phải mỗi ngày (khoảng 2-4 tách) có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trước đó, Giáo sư Frank Hu, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, ĐH Harvard (Mỹ) cũng đã kết luận cà phê có nhiều lợi ích khi uống mỗi ngày sau 20 năm nghiên cứu tác dụng của loại đồ uống này, dựa trên dữ liệu từ gần 210.000 người tham gia.

“Kết quả tổng thể từ các nghiên cứu cho thấy cà phê lợi hơn là hại cho sức khỏe. Uống cà phê với lượng vừa phải là một phần trong chế độ ăn lành mạnh với hầu hết mọi người”, Giáo sư Frank Hu cho biết.

Không những vậy, trong một nghiên cứu dựa trên dữ liệu 200.000 người tham gia được theo dõi trong vòng 30 năm, các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên quan giữa việc uống một lượng cà phê vừa phải và giảm nguy cơ tử vong sớm. Các tác giả cho rằng các hợp chất hoạt tính sinh học trong cà phê có thể là nguyên nhân cản trở sự phát triển của bệnh mãn tính bằng cách giảm viêm và giảm tình trạng kháng insulin.

Ai không nên uống cà phê mỗi ngày?

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lauren Manaker, uống cà phê tốt nhưng uống quá nhiều (vượt quá 400mg caffeine/ngày) có thể gây lo âu, rối loạn giấc ngủ, chán ăn và “nghiện” caffeine.Uống cà phê có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo lắng và bồn chồn, đặc biệt là đối với những người dễ bị lo âu

Bên cạnh đó, một số người không nên uống, thậm chí tránh xa như người có dạ dày nhạy cảm hoặc dễ bị trào ngược dạ dày thực quản vì caffeine có thể kích thích sản xuất axit. Phụ nữ mang thai cũng như những người bị rối loạn giấc ngủ, thiếu sắt hoặc thiếu máu do thiếu sắt cũng nên hạn chế tiêu thụ vì cà phê có thể ức chế hấp thu sắt.

Điều cần lưu ý là cà phê tại các quán cà phê hoặc cửa hàng tiện lợi thường chứa chất tạo ngọt, kem và siro. Uống những loại đồ uống này thường xuyên có thể gây viêm, tăng cân không mong muốn và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.