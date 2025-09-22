Uống cà phê gặp 6 dấu hiệu sau, nên dừng lại ngay: Đang bị bòn rút sức khỏe, cơ thể “lão hoá không phanh”

Đau đầu dai dẳng

Theo Fox News, caffeine có khả năng làm co mạch, giúp giảm đau đầu. Nhưng ở người uống cà phê thường xuyên, việc ngừng đột ngột lại gây phản ứng ngược – đau đầu nhiều hơn. Triệu chứng này có thể kéo dài vài tuần, khiến việc cắt giảm caffeine trở nên khó khăn.

Tâm trạng sa sút

Giai đoạn đầu khi cố gắng “cai” cà phê thường đi kèm cảm giác buồn bã, dễ cáu gắt. Nguyên nhân đến từ việc caffeine tác động đến giấc ngủ và hệ thần kinh, tạo cảm giác hưng phấn. Khi cơ thể không còn nguồn kích thích quen thuộc, tâm trạng sẽ nhanh chóng chùng xuống.

Tim đập nhanh, dễ loạn nhịp

Uống quá nhiều cà phê có thể khiến tim đập nhanh hơn. Với những người có bệnh tim mạch, các chuyên gia thường khuyến cáo nên dùng loại cà phê đã khử caffeine. Khi dừng uống đột ngột, cơ thể có thể “hẫng”, dẫn tới tình trạng tim đập loạn nhịp hoặc huyết áp tăng. Vì vậy, quá trình giảm cà phê nên diễn ra từ từ để cơ thể thích nghi.

Thay đổi thân nhiệt

Caffeine làm tăng nhịp tim, thúc đẩy lưu thông máu và khiến nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ. Khi đột ngột dừng uống, bạn có thể gặp cảm giác lạnh bất thường hoặc ớn lạnh, dù môi trường không thay đổi. Theo nghiên cứu của Đại học Michigan, trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, người cai cà phê còn có thể bị đổ mồ hôi lạnh do mạch máu ở tứ chi co lại.

Tóm lại, cà phê mang lại sự tỉnh táo tức thời nhưng việc lạm dụng có thể khiến cơ thể phụ thuộc. Nếu muốn giảm lượng caffeine, bạn nên điều chỉnh dần dần để tránh những phản ứng tiêu cực kể trên.

Không thể tỉnh táo nếu thiếu cà phê

Theo India Times, nếu bạn không thể tập trung làm việc hay thậm chí khó trò chuyện trước khi uống cà phê, đó là biểu hiện cơ thể đã phụ thuộc vào caffeine. Chất này hoạt động như một chất kích thích, tác động đến các thụ thể dopamine trong não tương tự như một dạng gây nghiện. Khi không được bổ sung đúng “liều” quen thuộc, não bộ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kém tỉnh táo, thậm chí xuất hiện “sương mù não”.

Tăng dần mức chịu đựng với caffeine

Cơ thể càng tiếp xúc nhiều, mức độ “nhờn” caffeine càng tăng. Điều này khiến bạn phải uống nhiều hơn để duy trì sự tỉnh táo ban đầu. Nếu lượng nạp vượt quá ngưỡng an toàn – khoảng 400 mg mỗi ngày – sức khỏe có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Những ai nên hạn chế uống cà phê?

Với nhiều người, một tách cà phê buổi sáng đã trở thành thói quen khó bỏ. Thức uống chứa caffeine này giúp cải thiện sự tập trung và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp. Ở một số trường hợp, cà phê có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS)

Người bị IBS thường gặp các triệu chứng như đầy bụng, ợ nóng, buồn nôn, tiểu nhiều hoặc mót tiểu. Caffeine có thể kích thích nhu động ruột, làm tăng nguy cơ tiêu chảy – một trong những biểu hiện điển hình của hội chứng này. Vì vậy, những người mắc IBS nên hạn chế hoặc tránh đồ uống chứa caffeine.

Người bị tăng nhãn áp

Bệnh tăng nhãn áp xảy ra khi thủy dịch không thoát ra được, gây áp lực cao bất thường trong mắt. Caffeine có thể làm tình trạng này trầm trọng hơn. Do đó, người bệnh nên hạn chế cà phê, trà, nước tăng lực hay các loại đồ uống chứa caffeine.

Người có bàng quang tăng hoạt

Tình trạng bàng quang hoạt động quá mức khiến người bệnh đi tiểu liên tục, thậm chí mất kiểm soát. Caffeine có thể ảnh hưởng đến tần suất và lượng nước tiểu, làm triệu chứng nặng hơn.

Người mắc bệnh tim

Sau khi nạp vào cơ thể, caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tim đập nhanh và huyết áp tăng tạm thời. Với người có bệnh lý tim mạch, đặc biệt là đau thắt ngực hay rối loạn nhịp tim, việc uống cà phê cần có sự tư vấn của bác sĩ. Trường hợp xuất hiện biểu hiện tim đập nhanh, nôn nao hoặc khó chịu sau khi uống, nên nghỉ ngơi và điều chỉnh thói quen tiêu thụ. Người bị huyết áp cao càng cần thận trọng hơn.

Phụ nữ mang thai

Khuyến nghị chung cho thai phụ là không vượt quá 200 mg caffeine/ngày, tương đương khoảng 1–2 cốc cà phê (tùy loại và cách pha chế). Việc tiêu thụ cà phê trong thai kỳ nên được tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Người bị rối loạn giấc ngủ

Caffeine có thể cản trở giấc ngủ, khiến khó ngủ sâu hoặc gián đoạn chu kỳ nghỉ ngơi. Để tránh ảnh hưởng, không nên uống cà phê trong vòng 6 giờ trước khi đi ngủ.

Người dễ lo âu hoặc hoảng loạn

Ở những người có sẵn biểu hiện lo âu, caffeine có thể làm triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí kích hoạt cơn hoảng loạn. Việc giảm hoặc ngừng dùng cà phê có thể giúp ổn định tâm trạng.

Trẻ em dưới 12 tuổi

Trẻ nhỏ nạp nhiều caffeine dễ bị tim đập nhanh, lo lắng, khó tập trung và đau bụng. Ngoài ra, cà phê có tính axit, dễ làm mòn men răng, gây sâu răng. Hơn nữa, đồ uống này còn làm giảm cảm giác đói, khiến trẻ thiếu dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển.

Người bị trào ngược dạ dày – thực quản (GERD)

Cà phê chứa axit chlorogenic có thể kích ứng niêm mạc dạ dày, nhất là khi uống lúc bụng rỗng. Với người mắc GERD, cà phê có thể khiến tình trạng ợ nóng, đau bụng, buồn nôn trở nên nặng hơn.

(Tổng hợp)