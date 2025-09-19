Uống trà hay uống cà phê, ai trẻ lâu hơn? Kết quả nghiên cứu khiến nhiều người bất ngờ

Một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Học viện Y khoa Bắc Kinh (Trung Quốc) công bố năm 2024 trên Tạp chí Da liễu Thẩm mỹ đã mang lại câu trả lời bất ngờ. Nghiên cứu theo dõi hơn 16.000 người trong độ tuổi 45-65, phân tích mối liên quan giữa 4 loại đồ uống gồm trà, cà phê, đồ uống có cồn và nước ngọt với tình trạng lão hóa da mặt. Kết quả cho thấy cà phê giúp giảm tới 15% nguy cơ lão hóa da mặt, trong khi 3 loại đồ uống còn lại không có mối liên hệ rõ rệt.

Điều này đồng nghĩa với việc, những người duy trì thói quen uống cà phê thường xuyên có khả năng trông trẻ trung hơn. Các chuyên gia cho rằng, thành phần axit chlorogenic và các hợp chất polyphenol trong cà phê có thể chính là “chìa khóa” giúp chống lại sự lão hóa da, hạn chế nám và sạm do ánh nắng.

Không chỉ cà phê, mà sự kết hợp giữa cà phê và trà mới thực sự mang lại lợi ích lớn nhất. Năm 2021, nhóm nghiên cứu của Đại học Y khoa Thiên Tân (Trung Quốc) công bố trên PLOS Medicine kết quả theo dõi hơn 360.000 người trong độ tuổi 50-74. Kết quả cho thấy, những ai vừa uống trà vừa uống cà phê có nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ thấp nhất. Cụ thể, mỗi ngày uống 2-3 cốc cà phê hoặc 3-5 cốc trà, hoặc kết hợp tổng 4-6 cốc cả hai loại, đều mang lại hiệu quả bảo vệ não bộ rõ rệt.

Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản năm 2020 cũng cho thấy, bệnh nhân tiểu đường nếu duy trì thói quen uống trên 4 cốc trà xanh và hơn 2 cốc cà phê mỗi ngày thì trong vòng 5 năm, nguy cơ tử vong giảm tới 63% so với nhóm không sử dụng.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh: muốn khỏe mạnh nhờ trà và cà phê, nhất định phải uống đúng cách.

- Uống vừa đủ: Mỗi ngày 1-3 cốc cà phê, tương đương 210-400mg caffeine là hợp lý. Trà nên khoảng 12g/ngày, chia làm 3-4 lần hãm.

- Uống ban ngày: Tránh uống cà phê sau 3 giờ chiều vì caffeine cần 8-10 tiếng để đào thải, dễ gây mất ngủ.

- Hạn chế đường: Ưu tiên cà phê đen hoặc latte ít đường, trà xanh - hồng trà nguyên chất, tránh xa các loại đồ uống nhiều siro, nhiều đường như trà sữa, cà phê pha sẵn.

Các bác sĩ khuyến cáo: trà và cà phê không chỉ giúp tỉnh táo, mà còn có thể trở thành “bài thuốc giữ dáng, giữ tuổi” nếu biết sử dụng điều độ và khoa học.

Nguồn và ảnh: QQ