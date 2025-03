Uống 1 cốc matcha mỗi ngày, hiệu quả không ngờ khiến ai cũng tiếc vì biết quá muộn!

Matcha là bột trà xanh được làm từ lá trà xanh xay mịn của cây Camellia sinensis. Người nông dân trồng cây trà trong bóng râm trong phần lớn thời gian trước khi thu hoạch, điều này làm tăng chất diệp lục và axit amin của lá trà.



Uống matcha mỗi ngày có tốt không?

Matcha có hàm lượng chất dinh dưỡng như caffeine, vitamin và chất xơ cao hơn các loại trà xanh khác. Theo WebMD, một nửa thìa cà phê (1 gam) bột matcha cung cấp cỡ 3 calo, 1 gam protein, 1 gam chất xơ cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ gồm: Theanine, Catechin (epigallocatechin-3-gallate/EGCG), Polyphenol, Quercetin, rutin và diệp lục (sắc tố thực vật). Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2003 trên tạp chí Journal of Chromatography, hàm lượng catechin trong trà matcha cao hơn các loại trà xanh khác từ 3 - 137 lần.

Ảnh: Cleveland Clinic Health Essentials

1. Thúc đẩy thư giãn

Bắt đầu ngày mới bằng một cốc matcha có thể thúc đẩy cảm giác bình tĩnh và minh mẫn. Điều này là nhờ bột matcha chứa một loại axit amin có tên là L-theanine, được phát hiện có tác dụng thúc đẩy sóng alpha trong não, từ đó giúp người uống matcha cảm thấy thư giãn, bình tĩnh hơn.

Đồng thời, L-theanine cũng làm tăng sản xuất một số chất dẫn truyền thần kinh trong não, chẳng hạn như serotonin và axit gamma-aminobutyric (GABA), giúp giảm căng thẳng và lo lắng.

2. Tăng cường chức năng não

Ngoài việc là nguồn cung cấp L-theanine tuyệt vời, matcha còn chứa một lượng nhỏ caffeine. Cả L-theanine và caffeine có thể tăng cường trí nhớ và sự tỉnh táo của trí não. Hơn nữa, hợp chất L-theanine có thể giúp tránh cảm giác bồn chồn và lo lắng khi tiêu thụ caffeine có trong matcha.

Ảnh: Dusun

Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hàm lượng EGCG và caffein dồi dào trong matcha cũng có thể giúp giảm tác động của quá trình stress oxy hóa, có thể gây tổn thương tế bào thần kinh trong não và liên quan đến suy giảm nhận thức và trí nhớ.

3. Có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Việc đưa matcha vào thói quen hàng ngày của bạn cũng có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Molecules đã chỉ ra rằng, matcha có thể giúp giảm nguy cơ ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và giảm stress oxy hóa - yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương DNA và hình thành khối u, chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư da, ung thư phổi, ung thư gan,...

Tác dụng của matcha này là nhờ một loại catechin mạnh có tên là epigallocatechin gallate (EGCG) mang lại. Tuy nhiên, matcha chỉ là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh góp phần giảm nguy cơ ung thư của bạn. Cần có nhiều nghiên cứu lâm sàng hơn để xác nhận những phát hiện này và hiểu được tiềm năng đầy đủ của nó trong việc ngăn ngừa ung thư nếu thêm matcha vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Ảnh: Taste of Japan

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hợp chất catechin trong matcha có đặc tính chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm liên quan đến bệnh tim mạch. Nói cách khác, tiêu thụ matcha có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và cải thiện sức khỏe tim mạch thông qua khả năng tăng độ nhạy insulin, giảm cholesterol toàn phần và LDL (xấu) và giảm triglyceride.

Thậm chí, matcha có thể có tác dụng nhỏ nhưng có lợi đối với huyết áp cao bằng cách tăng cường các enzyme chống oxy hóa bảo vệ thành mạch máu khỏi bị tổn thương.

5. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Thường xuyên nhâm nhi trà matcha có thể tốt cho đường ruột của bạn. EGCG trong matcha có thể giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách chống lại vi khuẩn có hại và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột.

Ảnh: The Conversation

Vì lý do đó, matcha có thể là một sự bổ sung tốt cho chế độ ăn uống ở các trường hợp mắc hội chứng ruột kích thích (IBS), bệnh viêm ruột (IBD) hoặc tình trạng phát triển quá mức của vi khuẩn đường ruột non (SIBO) và nhiễm trùng do H. pylori.

6. Kiểm soát đường huyết

Hợp chất quercetin trong matcha được cho là có tác dụng điều chỉnh tiết insulin và tăng cường độ nhạy insulin. Từ đó hỗ trợ quá trình chuyển hóa carbohydrate, đây có thể là một công cụ giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh.



Một khi các tế bào của bạn nhạy cảm hơn với insulin, cơ thể bạn có thể sử dụng glucose làm nhiên liệu tốt hơn thay vì lưu trữ dưới dạng mỡ trong cơ thể.

7. Kiểm soát cân nặng khỏe mạnh

Hàm lượng EGCG và caffeine phong phú trong matcha có thể giúp tăng nhẹ quá trình trao đổi chất và khả năng đốt cháy chất béo thông qua một quá trình gọi là sinh nhiệt. Quá trình sinh nhiệt tăng lên này giúp cơ thể sản sinh ra nhiều nhiệt hơn, giúp tăng lượng calo đốt cháy khi nghỉ ngơi.

Ảnh: Bicycling magazine

Mặc dù hiệu ứng này có thể nhỏ nhưng cũng gợi mở ra vai trò của matcha trong chế độ ăn uống tổng thể ở những người cần giảm cân hay kiểm soát cân nặng.

Bao nhiêu matcha mỗi ngày là quá nhiều?

Mặc dù tác dụng của matcha đối với sức khỏe là rất đa dạng và bạn có thể uống matcha mỗi ngày nhưng tiêu thụ caffeine trong matcha nếu uống quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ như buồn chồn, đau đầu, lo lắng, cáu kỉnh, mất ngủ,... ở người có thể trạng nhạy cảm.

Do vậy, nếu muốn uống matcha mỗi ngày, chỉ nên uống ít hơn 4 gam bột matcha với người trưởng thành (tương đương với 1 - 2 cốc matcha mỗi ngày) Đồng thời khi uống matcha cần chú ý tới các bất thường của cơ thể để điều chỉnh lượng matcha uống phù hợp. Uống matcha vào buổi sáng hoặc buổi trưa được cho là cách để cơ thể giảm rủi ro gặp phải các tác dụng phụ liên quan tới caffeine không mong muốn.

Nguồn: Eating Well, WebMD