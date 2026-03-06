Ung thư từ cổ lan xuống gan sau 3 năm bỏ điều trị để làm 1 việc

Một phụ nữ 50 tuổi vừa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, cơ thể gầy sút nhanh sau nhiều năm tự chữa ung thư vòm họng bằng các loại thảo dược, báo VTC News đưa tin.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng và được bác sĩ tư vấn điều trị theo phác đồ chuyên khoa, trong đó xạ trị đóng vai trò chủ yếu. Tuy nhiên, vì lo ngại tác dụng phụ và đặt niềm tin vào các bài thuốc dân gian, người bệnh đã từ chối điều trị tại cơ sở y tế, quyết định về nhà sử dụng thảo dược với hy vọng bệnh có thể cải thiện.

Sau khoảng ba năm, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng xấu đi. Gần đây, người bệnh xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhanh, khó nuốt và đau vùng cổ. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương thăm khám, kết quả nội soi tai – mũi – họng cho thấy khối u vùng vòm có bề mặt sần sùi, dễ chảy máu và có nhiều dịch ứ đọng.

Qua thăm khám và thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định khối u đã di căn đến hạch cổ ở cả hai bên và lan tới gan. Với tình trạng bệnh ở giai đoạn này, mục tiêu điều trị không còn là điều trị triệt căn mà chuyển sang điều trị toàn thân nhằm kiểm soát triệu chứng, giảm đau và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tai – mũi – họng, ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư có đáp ứng khá tốt với xạ trị. Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, nhiều trường hợp có thể kiểm soát bệnh hiệu quả và duy trì chất lượng cuộc sống trong thời gian dài.

Trường hợp trên cho thấy việc từ chối điều trị theo hướng dẫn chuyên môn để tự ý áp dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến người bệnh đánh mất “thời điểm vàng” trong điều trị. Khi bệnh tiến triển sang giai đoạn muộn và đã di căn, cơ hội điều trị triệt để sẽ giảm đáng kể.

Dấu hiệu của ung thư vòm họng

Ung thư vòm họng thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu nên nhiều người dễ bỏ qua các biểu hiện ban đầu. Các triệu chứng có thể khá mơ hồ và dễ nhầm lẫn với những bệnh lý tai – mũi – họng thông thường như viêm mũi hay viêm xoang. Tuy nhiên, nếu những dấu hiệu dưới đây xuất hiện kéo dài hoặc ngày càng nặng, người bệnh nên sớm đi khám chuyên khoa để được kiểm tra và chẩn đoán kịp thời:

- Nghẹt mũi kéo dài, thường nghẹt một bên, đôi khi kèm chảy dịch mũi có lẫn máu.

- Ù tai hoặc giảm thính lực, cảm giác tai bị đầy hoặc nghe kém, đặc biệt ở một bên tai.

- Đau đầu dai dẳng, cơn đau có thể âm ỉ vùng thái dương hoặc sau gáy.

- Nổi hạch ở cổ, hạch thường cứng, ít đau và có xu hướng to dần theo thời gian.

- Nuốt vướng hoặc đau họng kéo dài, cảm giác khó chịu khi nuốt thức ăn hoặc nước bọt.

- Khàn tiếng, nói khó hoặc thay đổi giọng nói không rõ nguyên nhân.

- Sụt cân, mệt mỏi kéo dài, cơ thể suy nhược dù không thay đổi chế độ sinh hoạt.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu những biểu hiện này kéo dài nhiều tuần mà không thuyên giảm, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được nội soi tai – mũi – họng và làm các xét nghiệm cần thiết. Việc phát hiện sớm ung thư vòm họng có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị, giúp tăng khả năng kiểm soát bệnh và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.