Bác sĩ nói thật: Đây là triệu chứng mà tôi rất sợ, nhiều người lại cố tình làm ngơ

Sức khỏe là điều thỉnh thoảng khiến tất cả chúng ta lo lắng, nhưng có một triệu chứng mà mọi người tuyệt đối không nên bỏ qua. Bác sĩ Raj Arora, người nổi tiếng với việc chia sẻ các lời khuyên sức khỏe trên chương trình This Morning của đài ITV (Anh), kêu gọi mọi người cảnh giác vì đây là dấu hiệu bạn cần đặc biệt lưu ý.

Trước đó, trong một video trên Instagram, bác sĩ Arora đã thu hút sự chú ý của mọi người khi giải thích vì sao triệu chứng này khiến cô sợ hãi đến vậy với tư cách bác sĩ đa khoa. Cô thừa nhận đây là một triệu chứng “khiến cô lo ngại” rất nhiều, đồng thời nói rõ mọi người cần chú ý điều gì và khi nào thì nên đi khám bác sĩ.

Bác sĩ Raj Arora, người nổi tiếng với việc chia sẻ các lời khuyên sức khỏe trên chương trình This Morning của đài ITV (Anh).

Bác sĩ Arora nói: “Đây là một triệu chứng khiến tôi lo sợ với tư cách bác sĩ đa khoa, nhưng là vì lý do chính đáng, nên chúng ta hãy nói rõ về nó.”

“Là bác sĩ, chúng tôi luôn để ý rất nhiều dấu hiệu cảnh báo. Mỗi ngày chúng tôi gặp bệnh nhân, trao đổi về các triệu chứng, trấn an họ hoặc chuyển họ đến chuyên khoa. Nhưng triệu chứng này thực sự khiến tôi lo ngại, bởi vì nó thường bị bỏ qua.”

“Nếu bạn thấy có máu trong phân hoặc có máu khi lau sau khi đi vệ sinh, đừng bao giờ bỏ qua. Tôi cũng xin nói rõ rằng có thể nguyên nhân không nghiêm trọng. Ví dụ, có thể là bệnh trĩ. Cũng có thể là vết rách gây chảy máu hoặc táo bón.”

“Tất cả những vấn đề này thường có thể được bác sĩ đa khoa điều trị khá dễ dàng. Nhưng điều quan trọng là nếu bạn có triệu chứng này, đừng phớt lờ nó, vì máu trong phân cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh viêm ruột như viêm loét đại tràng hay bệnh Crohn, và cũng có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng.”

“Chúng ta biết từ các nghiên cứu rằng hiện nay tỷ lệ ung thư đại trực tràng đang gia tăng ở người trẻ, và các triệu chứng thường bị bỏ qua. Vì vậy, nếu bạn thấy máu trong phân, khi lau hoặc lẫn trong phân, bạn phải đi kiểm tra càng sớm càng tốt.”

Bác sĩ Arora lưu ý rằng nếu không phải do tình trạng nghiêm trọng, vấn đề này thường có thể được điều trị khá dễ dàng. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân phức tạp hơn, đây không phải điều bạn muốn bị bỏ sót.

Đó là lý do cô kêu gọi mọi người hãy đi kiểm tra nếu gặp phải tình trạng này. Việc xác định nguyên nhân là rất quan trọng để có thể được điều trị phù hợp.

Những điều bạn cần biết

Máu trong phân, hay chảy máu trực tràng, thực tế được xem là một triệu chứng khá phổ biến. Nó thường liên quan đến các vấn đề đường tiêu hóa, từ những nguyên nhân nhẹ như nứt hậu môn và trĩ, cho đến những tình trạng nghiêm trọng hơn như bệnh viêm ruột (IBD), nhiễm trùng hoặc ung thư.

Máu đỏ tươi thường cho thấy vấn đề ở phần dưới của đường tiêu hóa, trong khi phân sẫm màu, dính hoặc màu đỏ sẫm có thể gợi ý chảy máu ở đường tiêu hóa phía trên. Bạn cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu chảy máu nhiều, kéo dài, kèm theo cục máu đông hoặc gây chóng mặt.

Tuy nhiên, dù lượng máu ít hay màu sắc thế nào, bạn vẫn nên đi kiểm tra. Nguyên nhân có thể rất đa dạng, vì vậy cần xác định rõ gốc rễ vấn đề.

Để được tư vấn thêm, hãy liên hệ với bác sĩ đa khoa. Việc trao đổi với bác sĩ là rất quan trọng bất cứ khi nào bạn lo lắng về sức khỏe của mình.