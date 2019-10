Ung thư thực quản không tự nhiên sinh ra, 5 thói quen này chính là "mầm mống" đáng sợ

Người xưa có câu nói nổi tiếng, dân dĩ thực vi thiên, để nhấn mạnh rằng việc ăn uống vo cùng quan trọng. Tất cả các chất dinh dưỡng trong cơ thể được lấy từ thực phẩm, nhưng một số thói quen ăn uống sai lầm sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, sức khỏe của bạn sẽ càng sớm thay đổi theo chiều hướng xấu.



Những thói quen ăn uống có thể gây ung thư thực quản

1, Thích ăn đồ ăn nóng

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng niêm mạc thực quản và biểu mô miệng chỉ có thể chịu được các loại thực phẩm khoảng 40 ° C đến 60 ° C. Khi thức ăn vượt quá 60 ° C, nó sẽ gây bỏng ở thực quản và niêm mạc miệng, và nó sẽ phát triển thành ung thư thực quản sau khi bị tác động và kích thích nhiều lần như vậy.

Khi ăn, cố gắng ăn thức ăn đến khoảng 40 ° C, đặc biệt là khi ăn lẩu hoặc thức ăn cay.

2, Ăn uống vội vã, gấp gáp như hổ báo

Nếu tốc độ ăn quá nhanh, dễ làm tổn thương thực quản và thực quản không được bảo vệ nếu miệng bạn không nhai kỹ để thực phẩm được làm mịn một cách cẩn thận.

Không những thế, ăn không nhai kỹ sẽ không dễ tiêu hóa, làm tăng gánh nặng lên đường tiêu hóa, gây khó tiêu, đau dạ dày và ợ nóng.

Ngoài ra, ăn quá nhanh không thể để não nhận được tín hiệu no kịp thời, do đó làm tăng lượng thức ăn và gây ra béo phì. Nhai chậm trong khi ăn, và nhai ít nhất 20 lần mỗi miếng ăn để đảm bảo thực phẩm được nghiền nhỏ trước khi nuốt.

3, Thường xuyên nhịn ăn sáng

Một số người bỏ qua bữa sáng vì họ bận rộn, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần trong một thời gian dài, sau đó ảnh hưởng đến trí nhớ, làm giảm hiệu quả công việc và học tập, đồng thời gây tổn thương nghiêm trọng cho niêm mạc dạ dày.

Cho dù bạn bận rộn học tập hay làm việc đến đâu, bạn cũng phải có kế hoạch dành thời gian cho mình thưởng thức một bữa sáng bổ dưỡng. Cố gắng không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ như rán hoặc bánh chế biến chứa nhiều dầu.

4, Thường xuyên ăn quá nhiều

Mỗi bữa ăn bạn đều ăn quá no sẽlàm cho đường tiêu hóa luôn trong tình trạng đầy cứng. Niêm mạc dạ dày không được nghỉ ngơi và sửa chữa, dẫn đến tình trạng bị suy yếu nói chung, sau đó sẽ gây ra tình trạng đau bụng, đau dạ dày và khó tiêu.

Ngoài ra, thói quen ăn quá no sẽ gây ra tổn thương nhiều lần cho niêm mạc thực quản, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Lời khuyên dành cho bạn là chỉ nên ăn no khoảng 80% sức chứa của dạ dày trong từng bữa ăn.

5, Ăn đêm trước khi đi ngủ

Ăn bữa khuya trước khi đi ngủ sẽ giữ thức ăn ở trong dạ dày, gây khó tiêu, mất ngủ và đầy hơi. Không những vậy, đi ngủ ngay sau khi ăn sẽ gây ra trào ngược axit, gây tổn thương niêm mạc thực quản và làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Bạn cần chú ý nguyên tắc, ăn tối cách ít nhất ba giờ giữa bữa ăn và ngủ. Nếu bạn đói, bạn có thể ăn một lượng nhỏ các loại hạt hoặc uống một ly sữa.

Lời khuyên thêm

Khi bạn đang ăn, bạn phải tập trung vào việc ăn uống của mình. Bạn không được ăn trong khi vẫn xem điện thoại hoặc bị tác động bởi những yếu tố khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu của đường tiêu hóa.

Tạo một bầu không khí ăn uống tốt và tập trung tất cả sự chú ý của bạn vào thức ăn. Tránh tối đa thói quen xấu trong ăn uống là ăn thiên lệch, kén chọn và thiếu điều độ.

Nên lựa chọn chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của cơ thể để ngăn ngừa suy dinh dưỡng.

Duy trì chế độ ăn uống với thời gian đều đặn, số lượng hợp lý để tránh phải giảm cân bằng cách ăn kiêng, không ăn quá nhiều và chỉ ăn no khoảng 70% khả năng trong mỗi bữa là tốt nhất.

Bệnh ung thư thực quản càng ngày càng trở nên phổ biến và nguy cơ mắc bệnh cao. Bạn nên chú ý.

*Nguồn: BS Gia đình (TQ)