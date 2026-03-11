Ung thư ruột “rất sợ” món ăn rẻ tiền này: Chỉ cần ăn vài lần mỗi tuần đã có lợi

Một nhà khoa học đã tiết lộ rằng nguy cơ mắc ung thư ruột (hay còn gọi là ung thư đại trực tràng) có thể giảm đáng kể bằng cách bổ sung một loại thực phẩm cụ thể vào bữa sáng hằng ngày của bạn.

Justin Stebbing, Giáo sư Khoa học Y sinh tại Đại học Anglia Ruskin, Anh, đã chia sẻ những hiểu biết của mình.

Viết trên trang web The Conversation, Giáo sư Stebbing giải thích rằng các nghiên cứu gần đây cho thấy việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể tạo ra một “lá chắn” bảo vệ chống lại sự khởi phát của ung thư.

Các bác sĩ đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng mạnh các ca ung thư đại trực tràng ở những người dưới 55 tuổi – con số này đã tăng gấp đôi trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Người ta tin rằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng này, đặc biệt là việc tiêu thụ ngày càng nhiều các thực phẩm siêu chế biến.

Giáo sư Stebbing cho biết: “Là một bác sĩ ung thư tư vấn, nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào để giảm nguy cơ của họ. Các bằng chứng mới nổi cho thấy việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số dạng ung thư đại trực tràng hung hãn bằng cách điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột – tức các vi khuẩn tự nhiên sống trong ruột.”

“Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, chức năng miễn dịch và thậm chí cả nguy cơ ung thư. Vi khuẩn trong ruột có thể tồn tại bên trong chính khối u ung thư, và nhìn chung sự cân bằng lành mạnh của các vi khuẩn này được cho là rất cần thiết để duy trì hệ miễn dịch mạnh và ngăn ngừa tình trạng viêm – yếu tố có thể góp phần vào sự phát triển của ung thư.”

Vì sao ăn sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột?

Lý do khiến Giáo sư Stebbing tin rằng sữa chua có thể mang lại lợi ích là vì nó chứa các chủng vi khuẩn sống có lợi, bao gồm lactobacillus bulgaricus và streptococcus thermophilus, có thể giúp duy trì sự cân bằng này.

Tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể đem lại lợi ích phòng ung thư ruột.

Ông giải thích: “Nghiên cứu phát hiện rằng việc tiêu thụ hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một loại ung thư ruột hung hãn cụ thể. Loại ung thư này xảy ra ở phía bên phải của đại tràng và có tỷ lệ sống sót kém hơn so với các khối u ở phía bên trái.”

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 150.000 người tham gia được theo dõi trong nhiều thập kỷ, cho thấy việc tiêu thụ sữa chua liên tục có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột theo cách giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư nhất định.

Nhà khoa học dinh dưỡng người Anh, Giáo sư Tim Spector, người sáng lập ứng dụng sức khỏe Zoe, cho biết ông ăn sữa chua “hầu hết các ngày trong tuần” vì nó rất tốt cho việc duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh – điều có thể hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Tim giải thích: “Đối với sữa chua, tôi không bao giờ chọn các sản phẩm không béo. Tôi không thích hương vị của chúng và chúng cũng không tốt cho việc kiểm soát mức đường huyết của tôi.”

Trong chú thích của video, ông nói thêm: “Bằng cách chọn các loại sữa chua có chứa chất béo, tôi cảm thấy no lâu hơn và tôi cũng thích hương vị của chúng hơn.”

Sữa chua chứa canxi, tốt cho xương và hỗ trợ phòng ngừa loãng xương. Việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên cũng có liên quan đến huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc ăn sữa chua có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 và các bệnh khác.

Tại Anh, mỗi năm có gần 45.000 ca ung thư ruột, khiến đây trở thành loại ung thư phổ biến thứ tư trong nước và đứng thứ ba trên toàn cầu – tuy nhiên nhiều trường hợp trong số này có thể phòng tránh được. Theo số liệu của tổ chức Nghiên cứu Ung thư vương quốc Anh (Cancer Research UK), 54% các ca ung thư ruột có thể tránh được thông qua việc áp dụng lối sống lành mạnh hơn.

Hút thuốc, ít vận động, uống rượu, ăn thịt chế biến sẵn và chế độ ăn uống không lành mạnh đều là những yếu tố chính góp phần vào sự phát triển của ung thư ruột.