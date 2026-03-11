Bỏ ngay 2 món này khỏi thực đơn nếu muốn phòng ung thư

Việc tìm kiếm lời khuyên về ăn uống lành mạnh đôi khi giống như đi qua “bãi mìn”. Tùy mục tiêu của mỗi người khi theo đuổi chế độ ăn, bạn có thể nhận được nhiều thông tin trái ngược về điều gì thực sự tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì một chế độ ăn cân bằng.

Nếu mục tiêu của bạn khi cắt giảm đồ ăn không lành mạnh là giảm nguy cơ ung thư, thì thực tế chỉ có hai thứ cần ngừng tiêu thụ. Theo một chuyên gia dinh dưỡng ung thư, có một loại thực phẩm và một loại đồ uống đã được chứng minh làm tăng nguy cơ ung thư. Vì vậy, nếu loại bỏ chúng, bạn vẫn có thể tiếp tục thưởng thức các món ăn yêu thích khác mà không quá lo lắng.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ung thư.

Nichole Andrews, chuyên gia dinh dưỡng ung thư được cấp chứng chỉ tại Washington, Mỹ, cho biết trong một video trên TikTok rằng để giảm nguy cơ ung thư tới 38%, bạn nên ngừng sử dụng rượu bia và thịt chế biến sẵn.

Cô nói: “Chỉ có hai loại thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư. Chỉ hai thôi. Điều này thực ra là tin tốt, vì bạn vẫn có thể ăn uống hầu hết các loại thực phẩm và đồ uống khác. Hai thứ đó là rượu bia và thịt chế biến sẵn.”

Nữ chuyên gia cũng cho biết cô cảm thấy bức xúc khi nhiều người bình luận dưới video rằng họ vẫn muốn tiếp tục ăn pizza xúc xích, uống rượu vang hay bia, vì quan niệm “bạn chỉ sống một lần” và không muốn hạn chế những món ăn yêu thích dù chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Cô cho rằng những người từng mắc ung thư sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể và giảm thiểu nguy cơ bệnh tái phát.

Nichole nói thêm: “Có lẽ bạn chưa từng mắc ung thư, bởi khi bạn thực sự ăn thịt chế biến sẵn hoặc uống rượu, bạn đang làm tăng nguy cơ của mình. Những người từng mắc ung thư hoặc đã trải qua điều trị thường sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giảm nguy cơ bệnh quay trở lại.”

“Nếu bạn vẫn muốn uống rượu và ăn thịt chế biến sẵn dù biết chúng làm tăng nguy cơ, đó là lựa chọn của bạn. Nhưng thái độ kiểu ‘YOLO – tôi vẫn ăn pizza và uống rượu’ thì thật khó chấp nhận.”

Theo Nichole, rượu bia có thể làm tăng nguy cơ ung thư tới 20%, trong khi thịt chế biến sẵn – bao gồm các loại thịt nguội như salami hay giăm bông thái lát – có thể làm tăng nguy cơ tới 18%.

Thịt chế biến sẵn có gây ung thư không?

Theo tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK), thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các nghiên cứu cho thấy ngay cả việc ăn một lượng nhỏ loại thực phẩm này cũng có thể làm tăng nguy cơ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cứ ăn là chắc chắn mắc ung thư; ăn càng ít thì nguy cơ càng thấp.

Các loại thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ ung thư gồm:

- Giăm bông (ham)

- Thịt xông khói (bacon)

- Thịt bò muối (corned beef)

- Một số loại xúc xích như chorizo, hot dog

- Thịt nguội như salami

Ngoài ra, thịt đỏ – bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt cừu và thịt dê – cũng có liên quan đến ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, loại thịt này được xếp vào nhóm “có khả năng gây ung thư”, vì bằng chứng hiện tại ít mạnh hơn so với thịt chế biến sẵn.

Rượu bia có gây ung thư không?

Theo Cancer Research UK, rượu bia có thể gây 7 loại ung thư khác nhau. Tổ chức này cho biết dù một số loại đồ uống có cồn thường được cho là “tốt hơn” những loại khác, nhưng mọi loại rượu bia đều làm tăng nguy cơ ung thư, vì chính cồn là yếu tố gây hại – ngay cả khi uống với lượng nhỏ.

Rượu có thể làm tổn thương tế bào và cản trở quá trình tự sửa chữa của tế bào, đồng thời ảnh hưởng đến các tín hiệu hóa học khiến tế bào phân chia nhiều hơn bình thường. Ngoài ra, rượu còn khiến các tế bào trong miệng và cổ họng dễ hấp thụ các hóa chất có hại hơn, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư.

Các loại ung thư có liên quan đến việc uống rượu bao gồm:

- Ung thư vú

- Ung thư đại trực tràng

- Ung thư miệng

- Ung thư gan

- Một số ung thư vùng họng như thực quản, thanh quản và hầu họng.



