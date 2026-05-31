Ung thư "rất thích" người trẻ nào có đặc điểm này - nghiên cứu mới đã phát hiện ra

Một nghiên cứu mới cho thấy mất ngủ kéo dài có thể liên quan đến nguy cơ mắc ung thư ở người trẻ tuổi, khi những người bị chứng mất ngủ có khả năng được chẩn đoán một số loại ung thư cao hơn đáng kể so với người ngủ ngon.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của gần 19 triệu người, tập trung vào các loại ung thư khởi phát sớm liên quan đến hormone và đường tiêu hóa.

Kết quả cho thấy những người mắc chứng mất ngủ có nguy cơ được chẩn đoán một số loại ung thư cao hơn rõ rệt trong vòng 5 năm sau khi được xác định mắc rối loạn giấc ngủ:

- Nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 3 lần.

- Nguy cơ mắc ung thư tử cung cao gần gấp 2 lần.

- Nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm cao gần gấp 2 lần.

- Nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn 57%.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Jefferson Health New Jersey và Ochsner MD Anderson Cancer Center (Mỹ) thực hiện.

Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu của hơn 413.000 người từ 18 đến 50 tuổi được chẩn đoán mất ngủ và hơn 18,4 triệu người không gặp vấn đề về giấc ngủ.

Kết quả được trình bày tại hội nghị thường niên của American Society of Clinical Oncology ở Chicago. Các nhà khoa học cho rằng tình trạng gián đoạn giấc ngủ có thể là một yếu tố nguy cơ “có ý nghĩa lâm sàng và có khả năng can thiệp được” đối với một số loại ung thư.

Mối lo ngại về ung thư ở người trẻ

Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại trên toàn cầu về sự gia tăng số ca ung thư ở người dưới 50 tuổi.

Phân tích gần đây của Institute of Cancer Research và Imperial College London cho thấy 11 loại ung thư, bao gồm ung thư vú, đại trực tràng, gan, thận, tụy và buồng trứng, đang ngày càng phổ biến ở nhóm người trẻ.

Theo bà Claire Coughlan, chuyên gia của Bowel Cancer UK, số ca ung thư đại trực tràng ở người trẻ đang tăng lên tại nhiều quốc gia, trong đó có Anh.

Bà cho biết hiện giới khoa học vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân, nhưng nhiều giả thuyết cho rằng yếu tố di truyền và lối sống có thể đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu mới về mất ngủ có thể giúp làm sáng tỏ thêm nguyên nhân đằng sau xu hướng này.

Mất ngủ có thực sự gây ung thư?

Khoảng 1/3 người trưởng thành tại Anh, tương đương 16 triệu người, đang gặp tình trạng mất ngủ.

Bác sĩ David Garley, Giám đốc The Better Sleep Clinic, cho biết đã có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy mất ngủ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim mạch và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, mối liên hệ với ung thư vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

Ông giải thích rằng những người thiếu ngủ thường khó duy trì lối sống lành mạnh hơn, dễ uống rượu, hút thuốc, ít vận động và tăng cân. Chính những yếu tố này có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch suy yếu, nguy cơ mắc một số bệnh nhiễm trùng liên quan đến ung thư cũng có thể gia tăng.

Một giả thuyết khác là người bị mất ngủ thường lo lắng nhiều hơn về sức khỏe nên có xu hướng đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường, từ đó làm tăng khả năng được phát hiện ung thư.

Bác sĩ Garley nhấn mạnh rằng nghiên cứu này chỉ cho thấy mối liên hệ, chứ chưa chứng minh mất ngủ là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư.

Chuyên gia khuyến cáo gì?

Ông Simon Vincent, Giám đốc khoa học của Breast Cancer Now, cho rằng nghiên cứu là một bước khởi đầu đáng chú ý nhưng cần thêm nhiều bằng chứng để xác định liệu mất ngủ có thực sự liên quan đến ung thư vú hay không.

Trong khi đó, bà Megan Winter từ Cancer Research UK khuyến nghị mọi người nên tập trung vào các biện pháp đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư, bao gồm:

- Không hút thuốc.

- Duy trì cân nặng hợp lý.

- Bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời.

- Khám bác sĩ khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể.

Theo bà, phần lớn các triệu chứng bất thường không phải do ung thư gây ra. Tuy nhiên, nếu đó thực sự là ung thư thì việc phát hiện sớm có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong hiệu quả điều trị.