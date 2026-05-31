Nam tài xế taxi phát hiện ung thư dù không có triệu chứng: 1 cuộc trò chuyện đã cứu mạng

Ung thư tuyến tiền liệt hay còn gọi là ung thư tiền liệt tuyến ngày nay là một trong những bệnh ung thư hay gặp nhất ở nam giới. Đáng lo ngại, những triệu chứng đầu tiên của bệnh thường chỉ xuất hiện khi ung thư đã tiến triển nặng.

Tài xế taxi Brian Kelly chỉ phát hiện mình mắc ung thư tuyến tiền liệt sau một cuộc gặp tình cờ với hành khách Tam Hewitt — một tình nguyện viên của tổ chức Ung thư tuyến tiền liệt Vương quốc Anh (Prostate Cancer UK). Trong chuyến xe định mệnh vào mùa hè năm 2024, ông Hewitt đã trò chuyện với Brian về nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu PSA để phát hiện bệnh.

Dù không có bất kỳ triệu chứng nào, sau cuộc trò chuyện, Brian quyết định đến gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm PSA cho thấy ông có hai ổ ung thư tuyến tiền liệt, trong đó có một khối u phát triển rất mạnh.

Người đàn ông 66 tuổi bắt đầu điều trị bằng phương pháp xạ trị áp sát (brachytherapy) vào tháng 6 năm ngoái, ngay sau khi con gái út tốt nghiệp. Nhờ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, bệnh ung thư của ông được khống chế ở giai đoạn 2. Chỉ một tuần sau điều trị, ông đã có thể quay trở lại công việc lái taxi.

Tài xế taxi Brian Kelly và hành khách Tam Hewitt gặp lại nhau sau quá trình điều trị.

Ông Kelly, sống tại East Ayrshire (Scotland), dành nhiều lời cảm ơn cho ông Hewitt vì đã “cứu mạng” mình. Đến tháng 12 năm ngoái, một sự trùng hợp bất ngờ đã giúp hai người gặp lại nhau khi Brian được điều đến nhà của Tam để đón khách.

Ông kể với hãng tin Press Association: “Tôi nhận ra địa chỉ đó và biết ngay Tam sống ở đó. Sau khi giúp ông ấy chất đồ lên xe, tôi quay sang bắt tay và nói: ‘Nhân tiện, tôi muốn cảm ơn vì ông đã cứu mạng tôi’.”

Trong cuộc trò chuyện sau đó, Brian mới biết người đàn ông 76 tuổi này cũng từng điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng phương pháp brachytherapy cách đây 20 năm.

Brian bắt tay cảm ơn Tam.

Hiện ông Hewitt thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về căn bệnh này, tổ chức khoảng 50 điểm tư vấn mỗi năm. Ông cho biết việc được mọi người cảm ơn vì đã khuyên họ đi xét nghiệm PSA không phải chuyện hiếm gặp.

Ông chia sẻ: “Dù đây không phải lần đầu ai đó cảm ơn tôi vì cuộc trò chuyện đã giúp họ phát hiện bệnh sớm, nhưng khi Brian xin bắt tay để nói lời cảm ơn, tôi thực sự xúc động.”

“Nếu quá trình điều trị của Brian thuận lợi như tôi từng trải qua, ông ấy sẽ rất hạnh phúc. Những kết quả như thế này khiến mọi nỗ lực của chúng tôi đều xứng đáng.”

Sau biến cố sức khỏe, Brian cũng bắt đầu tiếp nối công việc của Tam bằng cách chủ động trò chuyện với những hành khách lớn tuổi về căn bệnh này.

Ông nói: “Bất cứ ai bước lên xe của tôi và ở độ tuổi có nguy cơ, tôi đều hỏi: ‘Ông đã từng làm xét nghiệm PSA chưa?’”

Ông Joseph Woollcott, trưởng bộ phận chính sách y tế của Prostate Cancer UK, nhận định: “Câu chuyện của Brian và Tam cho thấy sức mạnh của việc đàn ông trò chuyện và quan tâm lẫn nhau. Tôi vô cùng biết ơn những tình nguyện viên tận tụy như Tam, những người luôn tạo ra các cuộc trò chuyện có thể cứu sống người khác.”

“Cứ 8 nam giới thì có 1 người mắc ung thư tuyến tiền liệt, và nguy cơ còn tăng gấp đôi ở đàn ông da màu. Đây là căn bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, nhưng cũng rất phức tạp khiến nhiều người bối rối không biết nên làm gì.”

“Nam giới cần những người như Tam ở bên cạnh, và Prostate Cancer UK luôn sẵn sàng đồng hành cùng họ từ lúc chẩn đoán, điều trị cho tới giai đoạn hồi phục sau đó.”



