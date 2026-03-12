Ung thư rất “sợ” 6 loại thực phẩm này: dễ kiếm ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

Bông cải xanh

Một trong những loại rau thường được nhắc đến là bông cải xanh (súp lơ xanh). Dù nhiều người cho rằng loại rau này có vị khá nhạt, nhưng nó lại chứa sulforaphane – một hợp chất được các nghiên cứu quan sát cho thấy có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào.

Theo Sách trắng về phòng ngừa và sàng lọc ung thư tại Trung Quốc, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên chế biến bông cải xanh theo cách đơn giản như hấp, luộc nhanh hoặc xào nhẹ để giữ lại nhiều dưỡng chất. Không nên luộc quá lâu vì có thể làm mất đi một phần vitamin và hợp chất có lợi. Chỉ cần bổ sung bông cải xanh vào thực đơn mỗi tuần một lần, lâu dần sẽ hình thành thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe.

Bắp cải

Bắp cải là loại rau phổ biến, dễ bảo quản và có giá thành khá rẻ. Nhiều gia đình thường chế biến bắp cải thành các món xào hoặc làm gỏi. Loại rau này chứa nhiều chất xơ và vitamin C, có lợi cho hệ tiêu hóa.

Các chuyên gia cho rằng khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, cơ thể sẽ giảm bớt gánh nặng chuyển hóa. Đường ruột khỏe mạnh giúp hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn và hỗ trợ duy trì trạng thái sức khỏe tổng thể. Vì vậy, bắp cải không phải là “rau rẻ tiền” như nhiều người nghĩ, mà thực tế lại có giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Cà rốt

Cà rốt cũng là loại rau thường xuyên được các chuyên gia nhắc đến. Một số người lo ngại rằng vị ngọt của cà rốt khiến loại thực phẩm này không nên ăn nhiều, nhưng khi sử dụng ở mức hợp lý, cà rốt vẫn là nguồn dinh dưỡng rất tốt.

Cà rốt chứa beta-carotene, chất có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của các tế bào biểu mô và hệ miễn dịch. Nhiều người lớn tuổi có thói quen nấu canh hoặc hầm cà rốt trong bữa ăn và cho biết sức khỏe tổng thể của họ được cải thiện đáng kể.

Cà chua

Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình. Thành phần nổi bật nhất của cà chua là lycopene – một chất chống oxy hóa được nhiều nghiên cứu quan tâm.

Điều đáng chú ý là lycopene được cơ thể hấp thu tốt hơn khi cà chua được nấu chín. Vì vậy, các món ăn như cà chua xào trứng hoặc cà chua nấu canh không chỉ ngon miệng mà còn giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi chế biến cần hạn chế sử dụng quá nhiều dầu mỡ.

Tỏi

Tỏi từ lâu đã được xem là một loại gia vị có lợi cho sức khỏe. Trong tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh, được cho là có tác dụng hỗ trợ cơ thể trong nhiều quá trình sinh học.

Nhiều người có thói quen thêm vài tép tỏi vào món ăn khi nấu để tăng hương vị và bổ sung dưỡng chất. Tuy nhiên, đối với những người có vấn đề về dạ dày, việc sử dụng tỏi cần được kiểm soát ở mức vừa phải.

Cải bó xôi

Cải bó xôi (rau bina) cũng là một loại rau được khuyến khích đưa vào chế độ ăn uống. Loại rau này giàu folate, vitamin và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tế bào.

Một số người lo ngại về hàm lượng axit oxalic trong cải bó xôi. Tuy nhiên, nếu chần qua nước sôi trước khi chế biến, lượng axit này có thể giảm đáng kể. Vì vậy, việc loại bỏ hoàn toàn cải bó xôi khỏi thực đơn là điều không cần thiết.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm nào có thể ngăn ngừa ung thư một cách tuyệt đối. Sự xuất hiện của bệnh ung thư chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau như di truyền, môi trường và lối sống.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy những người duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu rau củ thường có nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn. Tuy nhiên, điều tạo ra sự khác biệt thực sự là thói quen ăn uống lâu dài, chứ không phải việc thay đổi trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, phương pháp chế biến cũng rất quan trọng. Các món hấp, luộc, hầm hoặc xào nhẹ thường tốt hơn so với các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Nhiệt độ nấu quá cao có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.