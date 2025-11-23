Ung thư, đột quỵ thường nhắm tới những người có đặc điểm này: Nhiều người mắc mà không biết

Hiện nay, nhiều người có thói quen ngồi tại chỗ trong thời gian dài để làm việc, giải trí hoặc nằm trên giường lướt điện thoại di động. Điều này đồng nghĩa với việc họ cũng hiếm khi tham gia hoạt động thể chất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nếu tình trạng này tiếp diễn, những người lười vận động sẽ phải đối mặt với các hệ lụy về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Chia sẻ trên báo Anh Express, chuyên gia vật lý trị liệu Sammy Margo, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Lười vận động làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe, bao gồm béo phì, bệnh tim mạch, đột quỵ, huyết áp cao và tiểu đường loại 2. Lười vận động cũng làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, loãng xương và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, dẫn đến trầm cảm và lo âu. Các tác động tiêu cực có thể xuất hiện chỉ sau vài ngày, bao gồm giảm sức mạnh cơ bắp và tuần hoàn máu kém”.

Trước đó, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet vào năm 2022 cũng đã chỉ ra những tác hại của việc lười vận động. Các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích dữ liệu của 360.047 người từ 37 - 73 tuổi để tìm ra mối liên hệ giữa việc lười vận động với nguy cơ mắc 45 bệnh không lây nhiễm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy lười vận động có thể làm tăng nguy cơ mắc 12 bệnh mạn tính, bao gồm thiếu máu cơ tim cục bộ, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh thận mãn tính, bệnh gan mãn tính, bệnh tuyến giáp, trầm cảm, đau nửa đầu, bệnh gút, viêm khớp dạng thấp, bệnh viêm túi thừa đại tràng.

Lười vận động làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, bao gồm cả đột quỵ, ung thư, tiểu đường,... (Ảnh minh hoạ)

Lời khuyên của chuyên gia

Trước thực trạng đáng báo động, chuyên gia Sammy Margo đưa ra hàng loạt khuyến nghị giúp mọi người tăng thời gian vận động mỗi ngày. Cụ thể như sau:

- Lên lịch cho các hoạt động thể chất: Chuyên gia khuyến khích mọi người lên lịch cho các hoạt động thể chất trong ngày chẳng hạn như đặt báo thức sau mỗi 30–60 phút ngồi để đứng dậy, duỗi người hoặc đi bộ, leo cầu thang; đặt lịch cố định cho các buổi tập.

- Khởi động đúng cách trước khi tập luyện và tập giãn cơ sau khi vận động: Chuyên gia Sammy tiết lộ ngoài vấn đề thời gian thì những cơn đau nhức do tập luyện cũng là một trong những yếu tố khiến mọi người lười vận động. Chính vì vậy, chuyên gia cho biết mọi người cần khởi động và giãn cơ đúng cách để tăng tuần hoàn máu, giúp máu lưu thông đến cơ bắp để ngăn ngừa chấn thương và làm dịu các cơn đau nhức do tập luyện.

- Tận dụng mọi lúc mọi nơi để hoạt động thể chất: Ngoài việc tập luyện các bài tập cụ thể, mọi người cũng có thể tăng cường hoạt động thể chất thông qua làm việc nhà, làm vườn, đi bộ đi chợ/siêu thị, leo cầu thang bộ thay vì đi thang máy, đỗ xe ở vị trí xa hơn để đi bộ nhiều hơn,...

- Đặt mục tiêu rõ ràng: Chuyên gia khuyến khích mọi người đặt mục tiêu tập luyện ít nhất 30 phút/ngày và 150 phút/tuần để cải thiện sức khoẻ.