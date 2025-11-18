Ung thư đại trực tràng ngày càng thích "tấn công" người trẻ, bác sĩ nhắc: Thấy 4 thứ này khi đại tiện phải tự cứu mình ngay!

Không chỉ nằm trong nhóm những bệnh ung thư phổ biến nhất toàn cầu, ung thư đại trực tràng còn có xu hướng trẻ hóa nhanh. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cảnh báo tình trạng ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại 27/50 quốc gia trên thế giới. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) thì chỉ ra cứ 5 người được chẩn đoán ung thư đại trực tràng hiện nay thì có 1 người dưới 55 tuổi.

Phó Trưởng khoa Tiêu hóa Bai Tao thuộc Bệnh viện Union (Trung Quốc) cho biết, ung thư đại trực tràng có tỷ lệ chữa khỏi cao (tỷ lệ sống sót sau 5 năm có thể đạt hơn 90%) nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân thường phát hiện ở giai đoạn muộn. Nhất là với người trẻ vì ỷ lại mình trẻ tuổi, chủ quan với sức khỏe cộng thêm quá bận rộn. Anh Lý - một bệnh nhân 35 tuổi của ông cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Ảnh minh họa

Người đàn ông 35 tuổi bật khóc khi biết bỏ lỡ dấu hiệu ung thư đại trực tràng

Anh Lý (Trung Quốc) là một người vô cùng bận rộn, làm việc vất vả do là lao động chính trong nhà vừa có bố mẹ già lại thêm 3 con nhỏ. Vợ anh cũng nhiều năm không thể đi làm vì cứ luẩn quẩn trong vòng lặp sinh nở rồi ở nhà chăm con.

Áp lực công việc và gia đình cộng thêm ăn uống thất thường, thức khuya thường xuyên khiến anh Lý hay bị đau vùng bụng, ăn uống không ngon miệng. Thế nhưng anh vừa lo tốn tiền lại chủ quan mình còn trẻ khỏe, mãi không chịu đi khám.

Một lần, anh đau đến gần như ngất lịm trong nhà vệ sinh, đại tiện ra rất nhiều máu mới chịu tới phòng cấp cứu. Những tưởng bị đau dạ dày, ai ngờ nhận được chẩn đoán anh mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối đã di căn, không còn cơ hội phẫu thuật.

Khi nghe bác sĩ phân tích, anh bật khóc vì hối hận. Hóa ra, mấy năm qua anh đã bỏ lỡ rất nhiều dấu hiệu của ung thư đại trực tràng. Từ cơn đau bụng dai dẳng, tình trạng rối loạn tiêu hóa đến việc có máu trong phân cũng chẳng phải lần một lần hai.

Bác sĩ nhắc nhở 4 bất thường khi đại tiện cảnh báo ung thư đại trực tràng

Kể lại câu chuyện của anh Lý, Tiến sĩ Bai Tao cũng không giấu được sự tiếc nuối và xót xa. Thông qua trường hợp đau lòng này, ông nhắc nhở 4 bất thường khi đại tiện rất có thể là dấu hiệu ung thư đại trực tràng mà tát cả mọi người - nhất là những người trẻ tuổi không được chủ quan:

1. Cảm giác đi tiêu không hết

Ảnh minh họa

Khi khối u xuất hiện trong ruột, niêm mạc ruột có thể nhầm lẫn khối u với phân, gây ra tín hiệu sai rằng cần đi đại tiện thường xuyên. Nếu bạn thường xuyên có cảm giác "mót rặn", muốn đi đại tiện ngay sau khi vừa đi xong, hoặc có cảm giác không thể tống hết phân ra ngoài, đây có thể là dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng cần được cảnh giác.

2. Phân trở nên mỏng hơn

Phân bình thường có hình trụ và độ dày vừa phải. Nếu phân đột nhiên trở nên dài và mỏng, hoặc xuất hiện rãnh, dải phẳng, đó có thể là do hình dạng phân đã bị khối u chèn ép. Khối u đang lớn dần trong lòng ruột đã thay đổi hình dạng vật lý của phân, một dấu hiệu không thể bỏ qua.

3. Có máu trong phân

Mặc dù chảy máu trực tràng có thể do trĩ hoặc nứt kẽ hậu môn, nhưng chảy máu do ung thư đại trực tràng thường có đặc điểm khác biệt. Máu thường có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, lẫn vào phân (chứ không chỉ bám trên bề mặt) và thường có cảm giác giống như chất nhầy đi kèm. Tình trạng này đòi hỏi phải được kiểm tra loại trừ ung thư ngay lập tức.

Ảnh minh họa

4. Thay đổi thói quen đại tiện đột ngột

Thói quen đại tiện cá nhân nên ổn định về tần suất (một lần một ngày hoặc 2-3 lần một ngày). Nếu thói quen đại tiện đột ngột thay đổi mà không có lý do rõ ràng, chẳng hạn như tần suất thay đổi bất thường, hoặc nếu bạn bị tiêu chảy và táo bón xen kẽ kéo dài hơn 2 tuần, bạn nên lưu ý nguy cơ ung thư đại tràng.