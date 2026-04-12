Ung thư đại trực tràng ngày càng thích "tấn công" người trẻ, bác sĩ dặn: Ăn ít 4 thứ, đừng làm 5 việc

Ung thư đại trực tràng vốn được coi là bệnh của người lớn tuổi, nhưng hiện nay căn bệnh này đang có xu hướng "tấn công" mạnh mẽ nhóm đối tượng dưới 50 tuổi. Câu chuyện về một nữ nhân viên văn phòng 33 tuổi tại Trung Quốc dưới đây là một trong những hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá.

Do tính chất công việc tại công ty thương mại điện tử, cô thường xuyên ngồi lâu, thức khuya và ăn uống không điều độ. Suốt 6 tháng, cô phớt lờ tình trạng đi ngoài ra máu vì nghĩ mình chỉ bị trĩ và đây là vấn đề phổ biến với dân văn phòng. Tuy nhiên, càng ngày cơ thể cô càng trở nên yếu ớt, đau bụng dai dẳng, chán ăn, hay sốt về đêm.

Sau một lần nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội khi đang làm việc, cô bàng hoàng phát hiện mình mắc ung thư đại trực tràng. Khối u lớn tới hơn 5cm gây tắc ruột, ung thư trực tràng của cô gái đã ở giai đoạn cuối và di căn hạch, gần như không còn hy vọng.

Chuyên gia phẫu thuật đại trực tràng Huang Yu-chun (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, ung thư ở người trẻ có đặc điểm tổn thương "khác biệt về cơ bản" so với người già. Tế bào ung thư ở người trẻ thường bỏ qua giai đoạn polyp và đột biến trực tiếp từ niêm mạc bình thường, khiến bệnh tiến triển rất nhanh. Để bảo vệ chính mình, các chuyên gia khuyên người trẻ cần điều chỉnh chế độ ăn và lối sống ngay lập tức!

Ăn ít 4 thứ để giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Ăn ít thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn

Thịt bò, cừu và các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói chứa nhiều phụ gia và chất bảo quản. Khi tiêu thụ quá mức, các hợp chất này có thể tạo ra tác nhân gây ung thư trong lòng ruột. Bác sĩ khuyến cáo nên giảm lượng tiêu thụ để tránh làm tổn thương DNA của tế bào niêm mạc đại tràng.

Cắt giảm đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán

Chế độ ăn giàu chất béo bão hòa kích thích bài tiết axit mật quá mức. Sự dư thừa này bị vi khuẩn đường ruột biến đổi thành các chất gây hại, thúc đẩy quá trình viêm nhiễm và hình thành khối u. Đặc biệt trong bối cảnh thực phẩm hiện đại chứa nhiều vi nhựa, việc ăn uống quá nhiều dầu mỡ càng làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Giảm tiêu thụ đường tinh luyện và đồ ngọt

Các loại nước giải khát, bánh kẹo ngọt làm tăng mức insulin trong máu và dẫn đến béo phì. Nghiên cứu của Đại học Trung văn Hồng Kông cho thấy sự gia tăng ca mắc ung thư ở người trẻ có liên quan chặt chẽ đến tình trạng béo phì và chế độ ăn dư thừa năng lượng nhưng thiếu hụt dinh dưỡng.

Hạn chế rượu bia và đồ uống có cồn

Chất acetaldehyde sinh ra khi uống rượu bia là tác nhân gây độc trực tiếp cho tế bào. Ở người trẻ, việc lạm dụng rượu bia kết hợp với căng thẳng kéo dài khiến khả năng tự sửa chữa của cơ thể suy giảm, tạo điều kiện cho các tế bào đột biến nhanh chóng chuyển thành ác tính.

Đừng làm 5 việc nếu không muốn "nuôi" tế bào ung thư đại trực tràng

Bên cạnh ăn uống, còn có những thói quen là "đồng phạm" của ung thư đại trực tràng mà bác sĩ Huang khuyên bạn nên tránh xa:

Đừng ngồi lâu một chỗ trong thời gian dài

Thói quen của nhân viên văn phòng như ngồi liên tục nhiều giờ làm chậm quá trình lưu thông máu và nhu động ruột. Chất thải tồn đọng lâu hơn trong đại tràng, khiến các độc tố có nhiều thời gian tiếp xúc và gây hại cho niêm mạc ruột, dễ dẫn đến các tổn thương phẳng khó phát hiện qua nội soi truyền thống.

Đừng thức khuya và duy trì lịch sinh hoạt bất thường

Thức khuya làm rối loạn đồng hồ sinh học và hệ vi sinh đường ruột. Việc thiếu ngủ khiến cơ thể mất đi thời gian "vàng" để tái tạo tế bào và đào thải độc tố, làm suy yếu hệ miễn dịch. Trong khi đây lá chắn quan trọng giúp phát hiện và tiêu diệt các tế bào lạ ngay từ đầu.

Đừng chủ quan với các dấu hiệu giống bệnh trĩ

Bác sĩ Huang lưu ý rằng 70% tổn thương ở người trẻ nằm ở đoạn cuối ruột gần trực tràng, gây ra triệu chứng máu đỏ tươi rất giống trĩ. Nếu tình trạng này kéo dài hơn hai tuần, hoặc phân trở nên loãng, dẹt, có chất nhầy, bạn cần đi khám chuyên khoa ngay thay vì tự ý mua thuốc bôi trị trĩ.

Đừng lười vận động và thiếu hụt chất xơ

Lười vận động làm tăng mỡ nội tạng và gây táo bón kinh niên. Việc không nạp đủ chất xơ từ rau củ khiến nhu động ruột yếu đi, các chất cặn bã không được quét sạch khỏi lòng ruột, tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển mà không cần qua giai đoạn polyp.

Đừng trì hoãn việc tầm soát định kỳ

Bác sĩ Huang cảnh báo nhiều người trẻ trì hoãn việc khám bệnh từ 6 tháng đến 1 năm dù có triệu chứng nhẹ, dẫn đến việc bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Hiện nay, các chuyên gia quốc tế đề xuất nên hạ độ tuổi tầm soát ung thư đại trực tràng xuống 45 tuổi, thậm chí 35 tuổi nếu có tiền sử gia đình hoặc dấu hiệu bất thường về tiêu hóa.

3 dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng cần đi khám ngay nếu kéo dài trên 2 tuần: - Thay đổi thói quen đại tiện: Táo bón và tiêu chảy xen kẽ bất thường. - Cảm giác đi không hết: Thường xuyên mót rặn, cảm giác vẫn còn phân, hình dạng phân mỏng hoặc dẹt hơn. - Phân bất thường: Phân có màu sẫm, chứa chất nhầy hoặc lẫn các vệt máu (dễ nhầm với bệnh trĩ).

Nguồn và ảnh: TOPick, China News, Sohu