Ung thư đại tràng rất “sợ” 6 loại thực phẩm này: Sau 45 tuổi càng nên ăn

Ung thư đại tràng là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất thế giới. Dù yếu tố di truyền và tuổi tác có vai trò nhất định, nhiều chuyên gia cho biết tình trạng viêm mạn tính xuất phát từ chế độ ăn kém lành mạnh, lười vận động, hút thuốc hoặc uống rượu mới là yếu tố góp phần lớn vào nguy cơ mắc căn bệnh này. Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng việc bổ sung thực phẩm chống viêm mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư đại tràng, đặc biệt với người trên 45 tuổi, Eating Well thông tin.

6 thực phẩm giúp hỗ trợ phòng ngừa ung thư đại tràng

1. Các loại đậu

Bổ sung các loại đậu vào chế độ ăn hàng ngày giúp hỗ trợ ngăn ngừa ung thư đại tràng (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, các loại đậu và sản phẩm từ chúng đều giàu chất xơ. Đây là dưỡng chất giúp ngăn táo bón và nuôi vi khuẩn có lợi trong đại tràng. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu vào năm 2024 cho thấy những người ăn từ hai khẩu phần đậu trở lên mỗi tuần có thể giảm 32% nguy cơ ung thư đại tràng so với nhóm không ăn.

Không chỉ giàu chất xơ, các loại đậu còn giàu tinh bột kháng. Cả 2 chất này khi đến đại tràng đều gần như còn nguyên vẹn. Tại đây, vi khuẩn chuyển hóa chúng thành các acid béo chuỗi ngắn - chất được cho là có thể hỗ trợ giảm viêm và giảm stress oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

2. Hạt óc chó

Hạt óc chó (Ảnh minh họa).

Các loại hạt nói chung đều chứa chất béo không bão hòa, magiê kẽm và nhiều hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm. Trong đó, hạt óc chó được đánh giá đặc biệt hữu ích với người có nguy cơ ung thư đại tràng cao. Lý do là loại hạt này rất giàu hợp chất phenolic có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và giảm các dấu hiệu liên quan đến hình thành khối u.

3.Cá mòi

Cá mòi tươi (Ảnh minh họa).

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Dinh dưỡng (Nutrients) vào năm 2022 đã chỉ ra ăn cá mòi ít nhất 2 lần/tuần có thể giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Lợi ích này đến từ omega-3, selenium và các dưỡng chất có lợi trong cá mòi.

4. Rau lá xanh đậm

Một số loại rau lá xanh đậm (Ảnh minh họa).

Các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, cải bó xôi, cải cầu vồng… đều chứa chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp giảm tác hại của thói quen ăn thịt đỏ - yếu tố được cho là có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Một nghiên cứu nhỏ đăng trên tạp chí Dinh dưỡng vào năm 2021 cho thấy người có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao khi ăn 1 chén rau lá xanh đậm mỗi ngày trong 4 tuần đã giảm một số chỉ số tổn thương DNA và yếu tố viêm.

5. Quả mọng

Một số loại quả mọng (Ảnh minh họa).

Màu đỏ và tím trong dâu tây, việt quất hay mâm xôi đến từ anthocyanin, sắc tố có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Các chuyên gia cho biết ăn một chén quả mọng mỗi ngày có thể giúp bổ sung hợp chất bảo vệ tế bào, hạn chế chuỗi phản ứng viêm khởi phát trong đại tràng. Một số nghiên cứu còn cho thấy quả mọng có thể giảm khả năng tồn tại của tế bào ung thư đại tràng.

6. Hạt lanh

Hạt lanh (Ảnh minh họa).

Hạt lanh cung cấp nhiều chất xơ và lignan, một polyphenol được biết đến với khả năng hỗ trợ chống ung thư. Hạt lanh cũng chứa acid béo alpha linolenic - tiền chất tham gia điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể.

Các chuyên gia lưu ý nên nhai kỹ hoặc dùng hạt lanh dạng xay để hấp thu tối đa dưỡng chất có trong hạt.

Sau 45 tuổi, đừng bỏ qua các bước dự phòng ung thư đại tràng

Ngoài việc tăng cường sáu nhóm thực phẩm trên, các chuyên gia khuyến nghị để phòng ngừa ung thư đại tràng, mọi người cần duy trì lối sống lành mạnh như ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; tập thể dục đều đặn; theo dõi các triệu chứng tiêu hóa bất thường như thay đổi thói quen đại tiện, chảy máu trực tràng hay đau bụng không rõ nguyên nhân; và đặc biệt không trì hoãn tầm soát ung thư đại tràng từ tuổi 45.

Các chuyên gia nhấn mạnh khi phát hiện sớm, tỷ lệ sống sau điều trị có thể trên 90%, giúp việc dự phòng và tầm soát trở thành chìa khóa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

