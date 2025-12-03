Nữ bác sĩ chiến thắng ung thư: “Ung thư không phải là nỗi sợ nếu bạn làm 4 điều này mỗi ngày”

TS.BS Amy Morris (Mỹ) là một bác sĩ đã chiến thắng ung thư. Cô đã trải qua một quãng đường đầy gian khó với hóa trị, phẫu thuật, xạ trị để có được những kết quả tốt đẹp như hiện tại. Cô đã dành nhiều thời gian để lan tỏa những thói quen sống lành mạnh giúp bảo vệ cơ thể khỏi căn bệnh quái ác này.

Chia sẻ trên Times of India , nữ bác sĩ cho biết chỉ cần duy trì một vài thói quen đơn giản mỗi ngày, nguy cơ ung thư có thể giảm mạnh.

4 thói quen giúp phòng ngừa ung thư cực hiệu quả

1. Đi bộ

Đi bộ thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư (Ảnh minh họa).

Nghe đơn giản nhưng đi bộ là “vũ khí” chống ung thư vô cùng mạnh mẽ. Chỉ 30 phút đi bộ mỗi ngày cũng có thể giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư vú, đại tràng và nội mạc tử cung.

Đi bộ giúp kiểm soát cân nặng. Đây là điều rất quan trọng vì tế bào mỡ có thể sản sinh hormone và viêm, thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, đi bộ thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa, giảm thời gian chất thải lưu lại trong ruột - yếu tố liên quan đến ung thư đại tràng.

Bạn không cần đi bộ nhanh, cũng không cần giày chuyên dụng. Chỉ cần tranh thủ đi bộ khi nghe điện thoại, đi bộ sau bữa tối hoặc chia thành ba lần 10 phút mỗi ngày.

Ngoài đi bộ, bạn có thể lựa chọn nhiều hình thức tập luyện khác. Điều quan trọng là duy trì đều đặn.

2. Ăn nửa đĩa rau

Nên ăn nhiều rau xanh mỗi ngày (Ảnh minh họa).

“Ăn rau” là lời nhắc quen thuộc nhưng đây là thói quen có tác động mạnh mẽ nhất đến nguy cơ ung thư, bác sĩ Morris nhấn mạnh. Khi rau chiếm một nửa khẩu phần ăn, bạn sẽ tự nhiên giảm bớt tinh bột tinh chế và thịt đỏ. Đây là những nhóm thực phẩm có thể làm tăng viêm và ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột.

Các loại rau họ cải như bông cải xanh và cải bắp chứa sulforaphane - hợp chất được nghiên cứu là có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Các loại rau lá xanh cung cấp folate và chất chống oxy hóa giúp sửa chữa tổn thương tế bào. Trong khi đó chất xơ trong rau giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Bạn có thể thêm rau vào bất cứ món ăn nào như súp, bánh mì, hoặc đơn giản là xào nhanh mọi loại rau có trong tủ lạnh.

3. Sống có mục đích

Hãy sống có mục đích (Ảnh minh họa).

Những người có lý do để thức dậy mỗi sáng thường có hệ miễn dịch khỏe hơn, mức độ viêm thấp hơn và sống thọ hơn. “Mục đích sống” không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể là chăm cây, viết blog nhỏ, học một kỹ năng mới, hoặc dành thời gian cho người thân.

Cảm giác sống có ý nghĩa giúp giảm stress - yếu tố có thể làm rối loạn hormone, suy giảm miễn dịch và tạo điều kiện cho tế bào đột biến phát triển. Ít căng thẳng hơn sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

4. Hạn chế rượu bia

Hạn chế rượu bia (Ảnh minh họa).

Rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt các bệnh ung thư như vú, gan, miệng và thực quản. Nguyên nhân là khi vào cơ thể, rượu chuyển thành acetaldehyde - một chất độc có thể phá hủy DNA và cản trở quá trình sửa chữa tế bào. Chính vì thế, hãy hạn chế hết sức có thể việc uống rượu bia.

Ung thư không phải là nỗi sợ mà là động lực để sống lành mạnh hơn Bác sĩ Morris cho biết với cô, ung thư không còn là nỗi sợ hãi mà trở thành động lực mạnh mẽ để lựa chọn sống lành mạnh hơn từng ngày. Cô cho biết điều tuyệt vời nhất của 4 thói quen nêu trên là chúng không hề tốn kém, không phức tạp và ai cũng có thể làm được. Những thói quen nhỏ đó có thể mang lại lợi ích lớn như ngủ ngon hơn, nhiều năng lượng hơn, miễn dịch khỏe hơn và tinh thần vui vẻ hơn. Và quan trọng nhất, đó là những bước đơn giản giúp bạn sống khỏe mạnh, giảm nguy cơ ung thư mà không cần phải thay đổi toàn bộ cuộc sống.

Nguồn: Times of India