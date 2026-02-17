Ung thư dạ dày "SỢ" NHẤT điều gì? Bác sĩ: "SỢ" những người biết ăn 6 món này đều đặn

Ung thư dạ dày vẫn là một trong những ung thư đường tiêu hóa có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu. GLOBOCAN 2022 thống kê mỗi năm thế giới ghi nhận hơn 1,12 triệu ca ung thư dạ dày mới và khoảng 768.000 người tử vong vì bệnh. Chuyên gia dinh dưỡng Huang Shu-hui thuộc Bộ nông nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo, chế độ ăn uống tác động rất lớn tới loại ung thư nguy hiểm này.

Theo Tiến sĩ Huang, nhiều nghiên cứu cho thấy thực phẩm nhiều muối, đồ ướp muối và thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ do hàm lượng nitrit cao, dễ chuyển hóa thành nitrosamine gây ung thư. Tuy nhiên, cũng có những thực phẩm quen thuộc mà ăn đúng cách lại có thể phòng ung thư dạ dày.

Muốn ung thư dạ dày tránh xa, hãy chăm ăn 6 thực phẩm dưới đây, ngay cả trong dịp Tết vì bệnh này "sợ" chúng:

1. Protein chất lượng cao

Protein giúp phục hồi niêm mạc dạ dày, duy trì miễn dịch và hạn chế suy mòn. Tiến sĩ Huang khuyến nghị ưu tiên đậu nành, đậu đen, trứng, cá biển như cá thu, cá hồi, cá ngừ. Với người khỏe mạnh, nên đảm bảo khoảng 1,0 đến 1,2 g protein/kg cân nặng mỗi ngày. Protein tốt giúp tế bào niêm mạc tái tạo ổn định, giảm nguy cơ tổn thương kéo dài dẫn tới đột biến.

2. Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan

Không phải mọi chất xơ đều giống nhau. Chất xơ hòa tan trong yến mạch, đậu bắp, nấm, rong biển, táo, đu đủ có khả năng hút nước, tạo lớp gel bảo vệ thành dạ dày và điều hòa nhu động ruột. Lượng khuyến nghị 25 - 35 g chất xơ mỗi ngày giúp hạn chế tình trạng ăn quá no, giảm ứ đọng thức ăn và giảm kích thích niêm mạc dạ dày.

Tiến sĩ Huang tiết lộ, đậu bắp đặc biệt giàu chất nhầy tự nhiên, có tác dụng làm dịu niêm mạc. Khi chế biến nên để nguyên cuống, rửa nhẹ và chần nhanh 1 đến 2 phút để giữ lại lớp nhầy bảo vệ.

3. Nhóm vitamin B, đặc biệt B12 và folate

Vitamin B12 và axit folic tham gia tổng hợp DNA và sản xuất hồng cầu. Thiếu hụt kéo dài có thể làm rối loạn tái tạo tế bào niêm mạc. Nguồn bổ sung tốt gồm trứng, gan, nghêu, thịt nạc, mầm gạo, rau bina. Lượng khuyến nghị mỗi ngày khoảng 400 - 600 mcg folate và 2,4 - 2,8 mcg vitamin B12.

Duy trì đủ vitamin nhóm B giúp tế bào dạ dày phân chia đúng cơ chế, giảm nguy cơ sai lệch di truyền. Từ đó giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

4. Ăn kết hợp thực phẩm giàu sắt và vitamin C

Thiếu sắt làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến mô, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi niêm mạc. Gan, hàu, trứng, mè đen, rong biển là nguồn sắt dồi dào. Nam giới trưởng thành cần khoảng 10 mg/ngày, nữ giới 15 mg/ngày.

Nhưng để phòng ung thư dạ dày hiệu quả, Tiến sĩ Huang nhắc rằng quan trọng là phải kết hợp với vitamin C từ ổi, cam, quýt, ớt chuông để tăng hấp thu sắt. Vitamin C còn giúp trung hòa nitrit, hạn chế hình thành nitrosamine trong dạ dày.

5. Rau họ cải giàu sulforaphane

Bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải chứa sulforaphane. Tiến sĩ Huang cho biết, đây là hợp chất có khả năng ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori, yếu tố nguy cơ chính gây viêm loét và ung thư dạ dày. Nhiều nghiên cứu cho thấy sulforaphane còn kích hoạt enzyme giải độc nội sinh, bảo vệ niêm mạc khỏi tổn thương oxy hóa.

Nên ăn 3 - 4 lần mỗi tuần, ưu tiên hấp nhẹ thay vì xào quá kỹ nhé!

6. Trái cây, rau củ giàu hợp chất thực vật

Dâu tây, nam việt quất, mâm xôi chứa axit ellagic có khả năng ức chế hoạt động của Helicobacter pylori. Cà chua, cà rốt, tỏi chứa axit p-coumaric giúp liên kết nitrat, giảm chuyển hóa thành nitrosamine. Đây là lớp “lá chắn sinh học” tự nhiên cho dạ dày mà Tiến sĩ Huang khuyên nên xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm, dù ngày Tết hay ngày thường.

Ung thư dạ dày hoá ra rất "sợ" thói quen ăn đúng được duy trì lâu dài. Khi protein đủ, chất xơ đều, vitamin và hợp chất thực vật phong phú, niêm mạc dạ dày được bảo vệ, vi khuẩn gây hại bị ức chế và quá trình viêm mạn tính bị kiểm soát. Đồng thời, cũng cần vận động đều đặn, ngủ khoa học và tránh căng thẳng kéo dài để dạ dày khoẻ hơn nhé.

Nguồn và ảnh: Health TVBS, Family Doctor