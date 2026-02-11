Số ca mắc ung thư thận gia tăng trên toàn cầu: Ở giai đoạn sớm hay muộn đều có 3 dấu hiệu này

Số liệu từ GLOBOCAN 2020 cho thấy, mỗi năm thế giới ghi nhận hơn 430.000 ca ung thư thận mới, trong đó Việt Nam chiếm khoảng 1.700 - 2.000 ca. Tỉ lệ mắc căn bệnh ung thư này đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam, Tuổi trẻ thông tin.

Theo khảo sát thường niên lần thứ 12 của Tổ chức Ung thư thận Vương Quốc Anh, cứ 5 bệnh nhân ung thư thận thì có 1 người được chẩn đoán ở giai đoạn 4. Đây là giai đoạn muộn nhất, khi khả năng sống sau 5 năm giảm mạnh.

Theo tờ Dailymail, một trong những thách thức lớn nhất là bệnh ở giai đoạn 1 và 2 hầu như không có triệu chứng. Nhiều ca chỉ được phát hiện tình cờ khi người bệnh đi khám vì lý do khác.

3 dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư thận

Mô phỏng ung thư thận.

Tờ Dailymail thông tin, dữ liệu khảo sát của Tổ chức Ung thư thận Vương Quốc Anh chỉ ra rằng, dù ở giai đoạn sớm hay muộn, 3 triệu chứng sau vẫn xuất hiện nhiều nhất ở các bệnh nhân ung thư thận:

Đau lưng, sườn hoặc hông: Đây là dấu hiệu thường gặp nhất. Cơn đau thường âm ỉ, kéo dài, dễ bị nhầm với đau cơ hay cột sống.

Tiểu ra máu: Đây là triệu chứng quan trọng, từng được coi là dấu hiệu cảnh báo chính. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng gặp ngay từ đầu.

Mệt mỏi kéo dài: Đây cũng là biểu hiện phổ biến của ung thư thận, đặc biệt ở giai đoạn muộn, nhưng có thể xuất hiện cả ở những giai đoạn sớm.

Đáng chú ý, dữ liệu khảo sát của Tổ chức Ung thư thận Vương Quốc Anh cho thấy 29% bệnh nhân ở giai đoạn 1 - 3 và 15% bệnh nhân giai đoạn 4 không có bất kỳ triệu chứng nào.

Ngoài ba dấu hiệu chính kể trên, bệnh nhân mắc ung thư thận giai đoạn muộn thường sụt cân nhanh, chán ăn và suy kiệt.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ bỏ sót chẩn đoán

Giáo sư Grant Stewart, Khoa Ung bướu, Đại học Cambridge, đồng thời là bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Addenbrooke (Anh), nhấn mạnh ung thư thận thường biểu hiện bằng các triệu chứng không đặc hiệu, dễ bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm sang bệnh khác. Việc chậm trễ chẩn đoán làm hạn chế lựa chọn điều trị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiên lượng sống.

Ở giai đoạn 3, khoảng 75% bệnh nhân ung thư thận có thể sống trên 5 năm. Nhưng khi bước sang giai đoạn 4, khi ung thư đã lan sang cơ quan khác, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 10 - 15%.

Các chuyên gia cho rằng, việc chú ý những dấu hiệu tưởng chừng mơ hồ như đau lưng kéo dài, tiểu ra máu hay mệt mỏi bất thường có thể giúp người bệnh đi khám sớm hơn, từ đó cải thiện cơ hội điều trị và sống sót.

Nguồn: Dailymail