Cuộc tấn công này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn khác của lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết vào ngày 25/11 rằng lực lượng Ukraine đã tấn công một căn cứ không quân lớn ở Nga, làm hư hại 5 máy bay được sử dụng để phóng tên lửa và bom vào Ukraine.

Theo đó, căn cứ không quân Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod, phía đông Moscow, đã bị tấn công trong các cuộc tấn công tầm xa mới nhất của Kyiv nhằm làm tê liệt nỗ lực chiến tranh của Moscow.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, ba máy bay phản lực MiG-31 (được sử dụng để phóng tên lửa siêu thanh) và hai máy bay chiến đấu ném bom Su-34 đã bị vô hiệu hóa "trong một thời gian".

Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết vào ngày 25/11 rằng lực lượng Ukraine đã tấn công một căn cứ không quân lớn ở Nga, làm hư hại 5 máy bay được sử dụng để phóng tên lửa và bom vào Ukraine. Nguồn: united24.media

Theo Reuters, cuộc tấn công này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn khác của lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây, trong đó hai tàu Nga đã bị trúng đạn ở vùng biển Libya và một tàu Nga bị trúng đạn ở Vịnh Phần Lan.

Tuần trước, Ukraine đã phá hủy đoạn đường bộ của cây cầu quan trọng nối liền Nga với bán đảo Crimea sau các cuộc tấn công liên tiếp.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, và giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp nỗ lực hòa bình mới do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Kyiv đang nỗ lực làm suy yếu sức mạnh quân sự của Moscow, trong bối cảnh nước này phải chật vật đối phó với một chiến dịch tấn công mới nhắm vào hệ thống năng lượng, cùng các đợt oanh kích ngày càng dồn dập của Nga tại các thành phố nằm trên tiền tuyến.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cho biết trong tuần này rằng lực lượng Ukraine đang truy lùng các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga được sử dụng để thực hiện những vụ tấn công đó, và đã phá hủy được 16 bệ phóng trong vài tháng qua.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm giảm sản lượng của các nhà máy lọc dầu Nga xuống 45% kể từ cuối tháng 10, các nguồn tin trong ngành cho biết hồi đầu tháng 11. Kyiv tuyên bố sẽ chỉ ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga khi Moscow cũng làm điều tương tự.