Tỷ trọng các khoản vay hiện hữu từ Trung Quốc trong tổng nợ của Campuchia giảm từ hơn 50% năm 2018 xuống còn 31% vào tháng 6/2026.

Nợ công của Campuchia hiện chỉ tương đương 19% GDP, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 55%. Các chuyên gia cho rằng nước này có thể tăng gấp đôi mức vay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia vẫn thận trọng, trong bối cảnh nguồn vốn Trung Quốc suy giảm và những lo ngại về rủi ro, thất thoát vốn.

Hãng truyền thông Kiripost (Campuchia) ngày 23/11 đưa tin, theo Bản tin Thống kê Nợ công nửa đầu năm 2026 do Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia công bố, tổng nợ công của nước này đạt 13,6 tỷ USD. Trong đó, 95% đến từ các đối tác phát triển song phương và đa phương, còn 5% được huy động trong nước.

Đáng chú ý, Campuchia không ghi nhận khoản vay mới từ Trung Quốc trong 6 quý liên tiếp. Tuy nhiên, ông Meas Soksensan - người phát ngôn Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia - cảnh báo không nên xem sự thay đổi trong cơ cấu nợ công là dấu hiệu cho thấy Campuchia đang chuyển hướng khỏi Trung Quốc.

"Tôi sẽ thận trọng khi diễn giải những thay đổi trong cơ cấu nợ công của Campuchia như dấu hiệu cho thấy nước này đang chuyển hướng khỏi Trung Quốc hoặc hướng tới một đối tác tài chính cụ thể", ông nói.

Ông Soksensan lưu ý, Campuchia vẫn duy trì hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Quyết định vay vốn phụ thuộc vào chất lượng và mức độ sẵn sàng của dự án, chứ không phải quốc tịch của bên cung cấp vốn.

Theo Bản tin Thống kê Nợ công nửa đầu năm 2026 do Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia công bố, tổng nợ công của nước này đạt 13,6 tỷ USD. Ảnh: Shutterstock

Theo Kiripost, Campuchia đã thường xuyên nhận các khoản vay từ Trung Quốc trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, ngoài khoản vay hợp vốn 1 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho dự án Kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ USD được ký hồi đầu tháng 9, nước này không ghi nhận khoản vay mới nào trong khoảng thời gian hai năm tính đến ngày 30/6/2026.

Hồi giữa tháng 9, ông Stephen Higgins - Giám đốc điều hành Mekong Strategic Partnership - nhận xét: "Khoảng trống kể từ lần ký kết các khoản vay chính thức gần nhất thực sự đáng chú ý."

Trung Quốc thay đổi mô hình cho vay

Tiến sĩ Sophal Ear - nhà khoa học chính trị người Mỹ và Phó Giáo sư tại Trường Quản lý Toàn cầu Thunderbird thuộc Đại học bang Arizona (Mỹ) - xác nhận sự sụt giảm các khoản vay của Trung Quốc dành cho Campuchia là có thật. Campuchia từng nhận 567 triệu USD trong năm 2022 và 212 triệu USD trong cùng kỳ năm 2023, nhưng không nhận được khoản vay nào trong năm 2024.

Theo ông Sophal, diễn biến này phản ánh sự thay đổi rộng hơn trong hoạt động tài trợ phát triển quốc tế của Trung Quốc. Các khoản vay từ Trung Quốc hiện thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), và những khoản vay quy mô lớn dành cho hạ tầng hiện nay ngày càng ít.

Chuyên gia này cho rằng nguyên nhân chủ yếu liên quan đến tăng trưởng trong nước của Trung Quốc chậm lại, áp lực tài chính và những bài học từ các dự án ở nước ngoài không đạt được hiệu quả thương mại như kỳ vọng.

"Bắc Kinh ngày càng chọn lọc hơn trong việc quyết định tài trợ cho dự án nào, dựa trên khả năng thương mại, tính bền vững của khoản nợ và rủi ro triển khai", ông nhận định.

Không phải "bẫy nợ"

Theo số liệu được Giám đốc điều hành Mekong Strategic Partnership Higgins công bố, tỷ trọng các khoản vay hiện hữu từ Trung Quốc trong tổng nợ của Campuchia giảm từ hơn 50% năm 2018 xuống còn 31% vào tháng 6/2026. Khoảng trống này được bù đắp bởi nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới và Nhật Bản, trong khi ADB tiếp tục duy trì tỷ trọng đáng kể.

Ông Higgins cho rằng Campuchia đang đi theo hướng ngược lại thay vì tiến gần đến một cái "bẫy nợ" của Trung Quốc.

Trong khi đó, Tiến sĩ Jayant Menon - nghiên cứu viên cao cấp thỉnh giảng tại Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) - cho rằng sự suy giảm các khoản vay của Trung Quốc dành cho Campuchia xuất phát từ cả phía cung và cầu: Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, ưu tiên các dự án quy mô nhỏ trong lĩnh vực xã hội hơn những công trình hạ tầng khổng lồ; trong khi Campuchia cũng thận trọng với nợ và đa dạng hóa nguồn vốn.

Chuyên gia Sophal cũng không đồng tình với nhận định Campuchia đang rơi vào "bẫy nợ". Theo ông, dư nợ Trung Quốc của Campuchia vẫn duy trì quanh mức 4 tỷ USD từ năm 2021 đến cuối năm 2025.

"Điều này giống với quá trình đa dạng hóa cơ cấu chủ nợ của Campuchia, kết hợp với sự sụt giảm mạnh trong các khoản vay mới từ Trung Quốc, hơn là việc nước này [Campuchia] thoát khỏi một cái 'bẫy nợ' Trung Quốc", ông nhận định.

Ông Stephen Higgins - Giám đốc điều hành Mekong Strategic Partnership - cho rằng Campuchia có thể tăng gấp đôi mức vay hiện tại mà vẫn duy trì tình hình tài chính an toàn. Ảnh: Khmer Times

Vì sao Campuchia chưa muốn vay thêm?

Theo ông Higgins, một trong những nguyên nhân khiến chính phủ Campuchia ngần ngại vay thêm là nguy cơ thất thoát vốn. Dù vậy, ông cho rằng Campuchia có thể tăng gấp đôi mức vay hiện tại mà vẫn duy trì tình hình tài chính an toàn. Ông nhận định tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ được hưởng lợi nếu chính phủ tăng cường vay vốn có chọn lọc, đặc biệt từ các tổ chức đa phương với điều kiện ưu đãi.

Tiến sĩ Menon cũng cho rằng Campuchia còn dư địa vay thêm khoảng 60% GDP. Ông đề xuất thành lập một hội đồng thẩm định đầu tư công độc lập để đánh giá chi phí - lợi ích, bảo đảm các dự án sử dụng vốn vay có khả năng tạo doanh thu đủ trang trải chi phí trả nợ và hoàn vốn.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Soksensan khẳng định Campuchia không ngần ngại vay vốn mà đang thực hiện chính sách vay nợ thận trọng, có chọn lọc.

"Ngưỡng nợ là biện pháp bảo đảm an toàn, không phải mục tiêu vay vốn. Việc còn dư địa vay không có nghĩa chúng tôi phải vay đến giới hạn đó", ông nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn này, vấn đề quan trọng không phải Campuchia có thể vay thêm bao nhiêu, mà là vay để làm gì, với điều kiện nào và liệu khoản đầu tư đó có tạo ra lợi ích kinh tế, xã hội đủ lớn trong khi vẫn bảo đảm tính bền vững của nợ hay không.

Ông Soksensan khẳng định Campuchia không đặt vấn đề lựa chọn giữa nguồn vốn Trung Quốc, các khoản vay song phương hay đa phương, mà tập trung vào những dự án và nguồn tài chính phù hợp, đồng thời duy trì tính bền vững của nợ trong dài hạn.



