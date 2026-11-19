Không hãng vận tải nào sẵn sàng chấp nhận một "rủi ro liều lĩnh" như vậy, mặc dù các tuyến đường thay thế thường dài hơn và tốn kém hơn đáng kể.

The Moscow Times ngày 17/11 đưa tin, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến các cảng của Nga tại Biển Đen và Biển Azov trở nên vô dụng đối với hoạt động thương mại quốc tế.

Theo InfraNews - cổng phân tích logistic của Nga, các cảng phía nam nước Nga, bao gồm cảng Novorossiysk - nơi từng xử lý khoảng 1,1 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet) vào năm ngoái; nhưng trong tháng 10 vừa qua, các cảng này hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ lưu lượng hàng hóa nào.

Một đám cháy lớn bùng phát tại cảng Novorossiysk của Nga sau vụ tấn công của Ukraine vào ngày 2/3/2026. Ảnh: UNITED24 Media

Trong suốt mùa hè, lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng cường tấn công tàu thuyền trên Biển Đen, đánh chìm một số tàu.

Theo Alexey Gagarinov - Giám đốc điều hành công ty vận tải Sea-Shipping, đến tháng 10, những hãng vận tải cuối cùng còn hoạt động trên tuyến đường đến cảng Novorossiysk đã rút lui; không ai sẵn sàng chấp nhận một "rủi ro liều lĩnh" như vậy, mặc dù các tuyến đường thay thế thường dài hơn và tốn kém hơn đáng kể.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ Trung tâm Dự báo Kinh tế (CEF) thuộc Gazprombank (Nga), bất chấp tình trạng "về 0" trong hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại khu vực Biển Azov - Biển Đen, tổng lưu lượng hàng hóa tại các cảng của Nga trong tháng 10 vẫn cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dựa trên dữ liệu từ Portstat - dịch vụ trực tuyến phân tích lưu lượng hàng hóa, container qua các cảng biển và công ty khai thác cảng của Nga, CEF tính toán rằng trong 10 tháng đầu năm nay, lưu lượng container tại các cảng của Nga đã tăng 4,5%, đạt 4,57 triệu TEU. Trung tâm này lưu ý rằng đây là kết quả tốt thứ hai trong lịch sử (chỉ đứng sau năm 2021) với con số hiện tại chỉ thấp hơn kỷ lục cao nhất mọi thời đại khoảng 60.000 TEU.

CEF cho biết thêm, lưu lượng hàng hóa mất đi tại các cảng phía nam nước Nga đã được chuyển hướng sang khu vực Baltic và Viễn Đông. Theo ước tính, lưu lượng container tại các cảng của Nga ở khu vực Baltic trong tháng 10 đã vượt mốc 200.000 TEU – lần đầu tiên đạt mức này kể từ tháng 12/2021, trong khi hoạt động xử lý container tại khu vực Viễn Đông của nước này cũng tiến rất gần đến các con số kỷ lục từng ghi nhận trong năm 2024.

Ông Gagarinov lưu ý rằng St. Petersburg hiện là trung tâm trung chuyển quan trọng nhất của Nga. Các tàu khởi hành từ các cảng Thổ Nhĩ Kỳ đến St. Petersburg phải đi qua Địa Trung Hải, Eo biển Gibraltar, Eo biển Manche, cùng Biển Bắc và Biển Baltic.

Vị giám đốc điều hành tại công ty Sea-Shipping này giải thích rằng, điều đó khiến thời gian vận chuyển kéo dài từ 3–5 ngày lên thành 2 hoặc 3 tuần, đồng thời đẩy chi phí cho mỗi container tăng gấp 3 đến 6 lần.

Đến tháng 10, những hãng vận tải cuối cùng còn hoạt động trên tuyến đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã rút lui. Ảnh: The Moscow Times

The Moscow Times đưa tin, cho đến năm 2022, các cảng tại St. Petersburg từng là cửa ngõ chính cho hàng hóa nhập khẩu vào Nga. Tuy nhiên, sau khi xung đột với Ukraine bùng nổ, lưu lượng hàng hóa qua các cảng này đã sụt giảm mạnh do các hoạt động logistics chuyển hướng sang phía đông.

Theo phân tích của đơn vị vận hành container Logoper dựa trên số liệu tháng 9, sự tăng trưởng trong lưu lượng container hiện nay của Nga hoàn toàn đến từ hoạt động nhập khẩu.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu bằng container qua tất cả các cảng lớn của Nga đều ghi nhận sự sụt giảm. Logoper lưu ý rằng các container đang quay trở lại khu vực Baltic (bao gồm cả hàng nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ), vốn trước đây từng được vận chuyển đến cảng Novorossiysk qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù vậy, các chuyên gia từ công ty này chỉ ra rằng những hạn chế về cơ sở hạ tầng có thể cản trở đà tăng trưởng hơn nữa.

Năng lực thông quan hiện tại của các bến container ở St. Petersburg đang vượt xa công suất vận chuyển của tuyến đường sắt Oktyabrskaya. Điều này tạo ra nguy cơ xảy ra tình trạng tương tự như ở khu vực Viễn Đông: trong mùa cao điểm, các container hàng nhập khẩu thường phải chờ đợi rất lâu mới có thể được xếp lên tàu hỏa để vận chuyển đến điểm đến cuối cùng.

Công ty logistics và ngoại thương Tradest đã cảnh báo khách hàng rằng, tại khu vực Viễn Đông, tính đến đầu tháng 10, thời gian chờ xếp container lên tàu đã lên tới hai tuần, và tình hình có thể còn tồi tệ hơn trong tháng 11. Việc khối lượng hàng hóa tại các cảng ở St. Petersburg gia tăng cũng đang dẫn đến tình trạng thiếu hụt phương tiện vận tải và đẩy chi phí vận chuyển lên cao.



