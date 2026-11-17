Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nghi phạm 21 tuổi đã hành động "theo chỉ thị của các cơ quan tình báo Ukraine".

Đài RT (Nga) ngày 16/11 đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo một phụ nữ bị tình nghi đặt bom dưới xe của trợ lý cựu Thủ tướng Ukraine tại Moscow đã bị bắt giữ.

Nhà báo kiêm bình luận viên chính trị Sergey Zavorotny, 72 tuổi, bị thương nặng khi một quả bom phát nổ trong xe của ông vào ngày 13/11. Ông bị mất một cánh tay, bị chấn thương sọ não và gãy nhiều xương.

Ông Zavorotny từng làm thư ký báo chí cho ông Nikolay Azarov khi ông này giữ chức Thủ tướng Ukraine từ năm 2010 đến 2014. Tên của ông Zavorotny có trên Myrotvorets - một trang web và cơ sở dữ liệu công khai không chính thức của Ukraine, được lập ra nhằm thu thập và công bố thông tin cá nhân của những người bị xem là "kẻ thù của Ukraine". Hiện tại, mục thông tin về ông trên trang web này hiển thị hình ảnh chiếc xe bị hư hại do bom.

Hiện trường vụ đánh bom xe của ông Sergey Zavorotny - trợ lý cựu Thủ tướng Ukraine - tại Moscow, Nga, vào ngày 13/11. Nguồn: FSB

FSB cho biết vào ngày 16/11 rằng nghi phạm là một cư dân Moscow sinh năm 2005, đã thực hiện vụ đánh bom "theo chỉ thị của các cơ quan tình báo Ukraine". Cô ta bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp giữa cơ quan an ninh, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Nga.

Theo FSB, người phụ nữ này đã bị một nhân viên của trung tâm lừa đảo qua điện thoại thao túng tâm lý từ tháng 7/2026. Kẻ gọi điện giả danh là nhân viên của Ngân hàng Trung ương Nga và thuyết phục cô ta chuyển một khoản tiền lớn vào các tài khoản được gọi là "tài khoản an toàn". Sau đó, cô bị lôi kéo vào việc thực hiện một tội ác nghiêm trọng.

Phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết nghi phạm đã làm theo chỉ thị từ những kẻ cầm đầu giấu tên và đặt một quả bom bên dưới chiếc xe Toyota của ông Zavorotny, sau đó quả bom này đã phát nổ trong khi ông đang lái xe.

Theo tờ Kommersant (Nga), các nhà điều tra Nga ước tính sức công phá của quả bom tương đương với 300-500 gram TNT.

Trong một video do FSB công bố, người phụ nữ bị bắt giữ cho biết cô ta nghĩ rằng mình đang lắp đặt thiết bị định vị toàn cầu (GPS) chứ không phải bom. Cô ta nói rằng kẻ chỉ đạo ban đầu hướng dẫn cô theo dõi chiếc xe và quay phim những người lên hoặc xuống xe.

Sau đó, cô ta được hướng dẫn đến một địa điểm, nơi cô nhận được một thiết bị hình chữ nhật nhỏ, mà kẻ chỉ đạo mô tả là một cục sạc dự phòng được bọc trong một gói đồ. Cô được hướng dẫn gắn nó bên dưới chiếc xe.

"Tôi đã xem tin tức về vụ việc", người phụ nữ nói, khẳng định rằng cô ta chỉ biết về vụ nổ sau đó. Cô cho biết đã chất vấn kẻ chỉ đạo mình về việc bị lừa dối.

Trong một video do FSB công bố, người phụ nữ bị bắt giữ cho biết cô ta nghĩ rằng mình đang lắp đặt thiết bị định vị toàn cầu (GPS) chứ không phải bom.

Ông Zavorotny hiện vẫn đang nằm viện và được điều trị y tế. Các nhà điều tra Nga đang nỗ lực làm rõ toàn bộ hoàn cảnh vụ tấn công và xác định những kẻ đồng phạm khác. Một vụ án hình sự đã được khởi tố với cáo buộc âm mưu giết người.

Theo RT, sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn lật đổ với làn sóng biểu tình Maidan vào năm 2014, ông Zavorotny tiếp tục làm việc với cựu Thủ tướng Ukraine Azarov ở Nga, trở thành người phát ngôn cho tổ chức chính trị lưu vong "Ủy ban Cứu quốc Ukraine" của ông này.

Ông Zavorotny cũng từng đứng đầu hãng tin Antifashist và là đồng tác giả một cuốn sách nghiên cứu về việc lật đổ Tổng thống Yanukovych và sự can thiệp của phương Tây vào Ukraine. Trước đó, ông từng là phóng viên của báo Komsomolskaya Pravda tại khu vực Mỹ Latin.

Cựu Thủ tướng Ukraine Azarov cáo buộc tình báo Ukraine nhắm mục tiêu vào cựu trợ lý của ông vì những lời chỉ trích của ông Zavorotny đối với chính quyền Ukraine.



