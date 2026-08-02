Ukraine tập kích căn cứ máy bay ném bom chiến lược, tấn công nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Ukraine tuyên bố tiến hành chiến dịch tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga, trong đó có căn cứ không quân chiến lược Engels, nhà máy lọc dầu Saratov và một trung tâm hậu cần lớn Wildberries.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 2/8 cho biết, các cuộc tấn công đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Saratov và căn cứ không quân Engels tại vùng Saratov, gây ra các đám cháy lớn. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Truyền thông địa phương cho biết cảnh báo máy bay không người lái được phát đi vào khoảng 2 giờ sáng. Chỉ khoảng một giờ sau, nhiều kênh thông tin bắt đầu ghi nhận các vụ nổ và hỏa hoạn tại những mục tiêu bị tấn công. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen dày đặc bốc cao từ khu vực nhà máy lọc dầu Saratov và sân bay Engels.

Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Saratov sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhà máy lọc dầu Saratov là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất khu vực Volga, có công suất chế biến khoảng 7 triệu tấn dầu mỗi năm và đóng vai trò cung cấp nhiên liệu cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng cũng như lực lượng vũ trang Nga.

Trong khi đó, căn cứ không quân Engels được xem là một trong những trung tâm hàng không chiến lược quan trọng nhất của Nga, là nơi triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 thường được sử dụng để phóng tên lửa hành trình tầm xa nhằm vào Ukraine.

Ngoài hai mục tiêu trên, Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công kho nhiên liệu Lyudinovskaya ở vùng Kaluga, nơi được cho là phục vụ việc lưu trữ và tiếp tế nhiên liệu cho quân đội Nga. Một cơ sở gần Navlya, vùng Bryansk, được sử dụng để lưu trữ, chuẩn bị và phóng máy bay không người lái tấn công cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Cùng ngày, lực lượng máy bay không người lái Ukraine tiếp tục tấn công một trung tâm hậu cần quy mô lớn của chuỗi bán lẻ Wildberries tại Novosemeykino, vùng Samara.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Madyar Brovdi cho biết cơ sở này là "mắt xích hậu cần chủ chốt" kết nối khu vực châu Âu của Nga với Siberia, đồng thời nhận định việc gián đoạn hoạt động tại đây có thể ảnh hưởng đến mạng lưới vận chuyển hàng hóa ở các khu vực phía đông nước Nga.

Theo nhóm phân tích nguồn mở Exilenova+, đoạn video từ hiện trường cho thấy cột khói lớn bốc lên sau vụ tấn công.

Wildberries sau đó xác nhận trung tâm hậu cần của công ty đã bị máy bay không người lái tấn công, nhưng khẳng định không có thương vong. Doanh nghiệp chưa công bố mức độ thiệt hại cũng như tác động đối với hoạt động logistics.

Khu phức hợp hậu cần Novosemeykino có diện tích khoảng 178.600 m² và được xem là một trong những trung tâm phân phối lớn nhất của Wildberries tại khu vực Volga. Đây cũng là mục tiêu mới nhất trong chuỗi các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào mạng lưới hậu cần trên lãnh thổ Nga.