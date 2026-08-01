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Ukraine sẽ dùng vũ khí gì để tấn công Iran?

Hoàng Vân
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Ông Denis Shtilerman - một đại diện trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đã công khai ám chỉ khả năng nước này sẵn sàng tấn công Iran.

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Ukraine đe dọa tấn công Iran.

“Việc sử dụng các tên lửa hành trình hiện đại nhất, mang mật danh "Flamingo", đang được xem xét như công cụ chính cho chiến dịch quân sự tiềm năng này”, đồng sáng lập và kỹ sư trưởng/nhà thiết kế chính của hãng Fire Point viết trên X.

Fire Point được biết đến là một công ty công nghệ quốc phòng tư nhân nổi bật tại Ukraine.

Theo dữ liệu sơ bộ, Flamingo - vũ khí tầm xa tiên tiến này có khả năng vươn tới khoảng cách đáng kể và né tránh các hệ thống phòng không hiện đại.

Bài viết trên nền tảng X của ông Shtilerman đã gây ra tranh cãi rộng rãi trong giới chuyên gia phân tích.

Họ nhận định, những bình luận đó là phản ứng của Ukraine trước các báo cáo về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Liên bang Nga, bao gồm cả cáo buộc cung cấp UAV và các loại vũ khí khác.

Các cơ quan quốc phòng chính thức và Bộ Ngoại giao Ukraine vẫn chưa bình luận về bài đăng trên mạng xã hội cá nhân của đại diện ngành công nghiệp quốc phòng.

Thông tin liên quan đến số lượng thực tế các tên lửa này trong Lực lượng vũ trang Ukraine, các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật, cũng như tình trạng sẵn sàng chiến đấu của chúng hiện đang được làm rõ.

Trước đó, hôm 29/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo, toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.

Lời đe dọa này của Iran được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tấn công một tàu Iran trên Biển Caspian.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã thừa nhận vụ tấn công, tuyên bố con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran để giao cho Nga.

Theo Avia-pro
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Tags

Ukraine

vũ khí

Iran

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