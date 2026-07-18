Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engels, cách biên giới Ukraine khoảng 800 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/7 cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engels, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 800 km.

Theo ông Zelensky, chiếc Tu-95 này từng được Nga sử dụng để phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Ngoài cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Engels, Tổng thống Ukraine cũng cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn đánh nhằm vào cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga và nhiều mục tiêu quân sự tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Hiện phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ảnh minh hoạ.

Tu-95MS là một trong những máy bay ném bom chiến lược quan trọng nhất của Nga, được Liên Xô phát triển để mang tên lửa hành trình tầm xa.

Tu-95MS có phi hành đoàn 7 người, tầm bay khoảng 10.500 km, tốc độ tối đa gần 830 km/h và có khả năng mang hơn 20 tấn vũ khí, chủ yếu là các tên lửa hành trình tầm xa được Nga sử dụng trong các chiến dịch tập kích cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Nga hiện còn bao nhiêu máy bay ném bom Tu-95?

Trao đổi với RBC-Ukrain e, chuyên gia hàng không Kostiantyn Kryvolap nhận định Nga hiện có thể chỉ còn chưa đến 20 máy bay Tu-95 đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình.

Theo ông, đầu năm 2022, Military Balance thống kê Nga sở hữu khoảng 60 chiếc Tu-95MS, trong khi phía Nga từng công bố con số khoảng 47 chiếc.

Trong các đợt tập kích tên lửa quy mô lớn giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Moscow thường chỉ huy động tối đa khoảng 20 máy bay Tu-95.

Trong đợt tấn công tên lửa quy mô lớn đầu tiên của Nga nhằm vào Ukraine vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Moscow thường chỉ sử dụng không quá 20 máy bay ném bom chiến lược.

Dựa trên tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thông thường của các phi đội máy bay ném bom, ông Kryvolap ước tính Nga khi đó có thể duy trì khoảng 28 chiếc Tu-95 ở trạng thái hoạt động.

Tuy nhiên, sau Chiến dịch "Mạng Nhện" của Ukraine, ít nhất 6-8 chiếc Tu-95 được cho là đã bị phá hủy hoặc hư hại. Kể từ thời điểm đó, Nga chưa từng sử dụng quá 18 chiếc Tu-95 trong một đợt phóng tên lửa.

Theo vị chuyên gia, số lượng Tu-95 thường xuyên có khả năng chiến đấu hiện nay có thể chỉ còn khoảng 12 chiếc.

Phi đội Tu-95 đang xuống cấp

Theo chuyên gia hàng không Kryvolap, hiện tại Nga rất có thể chỉ còn vận hành thường xuyên không quá 12 máy bay ném bom Tu-95. Một số chỉ số cho thấy các máy bay này đang nhanh chóng đạt đến giới hạn tuổi thọ sử dụng.

Ban đầu, mỗi máy bay được thiết kế để mang tối đa 8 tên lửa hành trình. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Nga thường chỉ trang bị tối đa 4 tên lửa cho mỗi chiếc nhằm giảm tải trọng, tránh gây áp lực quá lớn lên kết cấu cánh vốn đã cũ.

Theo chuyên gia này, Nga cũng gần như không có khả năng bổ sung thêm Tu-95 mới.

Chiếc Tu-95 cuối cùng được chế tạo mới là vào đầu những năm 1990. Trong khi đó, những chiếc máy bay ném bom Tu-160 mà Nga giới thiệu là máy bay mới, trên thực tế, là những khung máy bay cũ đang được hiện đại hóa chứ không phải là máy bay mới sản xuất. Theo ước tính mới nhất, việc hiện đại hóa một chiếc Tu-160 sẽ mất tới 4 năm.

Trước đó, các báo cáo cho rằng Nga đang phát triển phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa hành trình Kh-101, hiện đang được các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160 sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine.