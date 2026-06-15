Ukraine đã đổi phương thức tấn công tầm xa mới bằng cách sử dụng UAV giả và mồi nhử để tấn công Siberia.

Theo các chuyên gia từ kênh Telegram "Rybar" báo cáo vào ngày 14/6, đến giữa năm 2026, chiến thuật tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã có sự thay đổi đáng kể, khiến các hệ thống phòng không Nga vãi đạn vào những UAV vô hại.

Giờ đây máy bay không người lái của Ukraine đã không còn tấn công bừa bãi, mà ngược lại, đã chính xác hơn, trên quy mô lớn hơn và ở phạm vi xa hơn.

Bài báo lưu ý, những tiến bộ trong công nghệ UAV đã cho phép máy bay không người lái Ukraine tăng tầm hoạt động, khiến trước đây chỉ các khu vực tiền tuyến của Nga phải chịu các cuộc tấn công, thì hiện nay máy bay không người lái của Ukraine đã vươn tới tận Siberia.

Nhưng khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng mở rộng thì chi phí cũng tăng theo.

Việc phóng hàng trăm máy bay không người lái cảm tử sẵn sàng chiến đấu là cực kỳ tốn kém, dẫn đến việc Ukraine đã sử dụng đủ loại UAV mồi nhử và không mang đầu đạn nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga.

Trong những đợt tấn công đầu tiên, họ phóng ra những loại đạn giả cực kỳ đơn giản nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không và vấn đề là các hệ thống phòng không Nga cũng không thể lập tức phân biệt máy bay không người lái nào được trang bị đầu đạn và chiếc nào không, nên buộc phải bắn hạ tất cả.

Theo dữ liệu của kênh Telegram "Rybar", đã có tới 60% UAV trong tổng số máy bay không người lái Ukraine bị phòng không Nga bắn hạ trong tháng 5 không mang đầu đạn.

Không chỉ thay đổi chiến thuật nghi binh trong sử dụng máy bay không người lái, chiến thuật tấn công của Ukraine cũng đã thay đổi và trở nên tinh vi hơn.

Trước khi phóng UAV vào các mục tiêu của Nga, Ukraine đã nhận được dữ liệu cập nhật từ các vệ tinh phương Tây và máy bay trinh sát của NATO về vị trí các trạm phòng không và radar của Nga và từ đó chọn được con đường và biện pháp để tránh các hệ thống phòng không Nga.

Tháng 5/2026, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào vùng Leningrad và sử dụng tới 3 tuyến đường bay.

Tuyến đường chính đã được biết đến là bay dọc theo biên giới với Belarus và các nước Baltic, trong khi các tuyến đường thay thế gồm một tuyến đường vòng qua Smolensk và một tuyến qua vùng Novgorod, bay dọc theo rìa vùng phòng không của Nga.

Các chuyên gia của kênh Telegram này cũng cho rằng những suy đoán về việc các nước Baltic phóng UAV nhằm vào vùng Leningrad vẫn chưa được xác nhận.

Tất cả các máy bay không người lái trước đó đều xuất phát từ lãnh thổ Ukraine, nhưng một số quả thực đã xâm nhập không phận của các quốc gia này trước khi thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Việc này chủ yếu nhằm đảm bảo việc tiếp cận các cảng ở Vịnh Phần Lan bằng đường thủy, khu vực không có mật độ thiết bị phòng không và radar phát hiện dày đặc.