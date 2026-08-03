Một nhà phân tích Ukraine đã cảnh báo về tình hình đang xấu đi nghiêm trọng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đứng trước nguy cơ sụp đổ chiến tuyến.

Theo một nhà hoạt động truyền thông của Quân đội Ukraine với mật danh “Muchnoy”, tình hình trên tiền tuyến đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trở nên khó khăn hơn do thiếu hụt nhân lực và nguồn lực vũ khí, trang bị.

Ông cho biết thêm, ngay cả các đơn vị được coi là mạnh nhất, được vũ trang tốt nhất của chính quyền Ukraine cũng đang gặp khó khăn ngày càng lớn trong việc ngăn chặn bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga.

“Các đơn vị ngày càng được tăng cường thêm binh lính từ các lữ đoàn khác nhau, tạo thành các đơn vị hỗn hợp được điều động đến các khu vực cụ thể. Tuy nhiên, việc tăng viện không phải lúc nào cũng hướng đến những khu vực khó khăn nhất”, “Muchnoy” phàn nàn.

Ông nói thêm, ngay cả những lữ đoàn nổi tiếng cũng không phải lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong khu vực trách nhiệm của mình. Vì vậy, cần phải điều động các đơn vị khác từ các mặt trận khác đến thay thế, nhằm ổn định tình hình.

Điều đáng chú ý là các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng tình trạng thiếu nhân lực là vấn đề then chốt mà chính quyền Ukraine đang phải đối mặt, là yếu tố chính khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể đẩy lùi các chiến dịch tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga.

Các chuyên gia lưu ý tình hình gần đây đã trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công thường xuyên của Nga vào các tuyến đường hậu cần của đối phương, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực và tiếp viện vũ khí, đạn dược.

Đặc biệt, là ở một số khu vực của vùng Donetsk, Quân đội Ukraine đã mất khả năng tiếp nhiên liệu cho thiết bị quân sự. Hơn nữa, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang dần mất đi lợi thế về số lượng máy bay không người lái chiến thuật.

Cần nhắc lại, Quân đội Nga hiện đang tiến hành một cuộc tấn công tích cực ở Donetsk, tiến gần đến khu vực phòng thủ chính của lực lượng phòng thủ Ukraine ở cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk.

Ngoài ra, một cuộc tấn công song song của Lực lượng Vũ trang Nga cũng đang diễn ra ở vùng Zaporizhzhia ở phía Nam đất nước; cũng như những hoạt động tích cực nhằm tiếp tục thiết lập một vùng đệm an ninh ở các khu vực biên giới thuộc hai tỉnh Kharkiv và Sumy.

Giới chuyên gia nhận xét, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang yếu thế hơn Quân đội Nga xét trên tất cả các phương diện, tình hình bi đát đang diễn ra trên tất cả các đường chiến tuyến, nguy cơ sụp đổ trong thế trận phòng thủ đang hiển hiện trước mắt.