UBND xã Đại Thanh báo cáo vụ học sinh phải phẫu thuật vì bị nhét dị vật vào hậu môn

TPO - UBND xã Đại Thanh (thành phố Hà Nội) đã báo cáo cơ quan chức năng xung quanh việc một học sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh phải phẫu thuật cấp cứu do có dị vật trong cơ thể. Vụ việc gây xôn xao dư luận trên các mạng xã hội trong những ngày qua.

Theo nội dung xác minh ban đầu từ chính quyền địa phương, học sinh được đề cập là em Đ.B.A. Trong học kỳ I năm học 2025 - 2026, em B.A là học sinh lớp 6A3 tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh. Tuy nhiên, sang đến học kỳ II, em bắt đầu nghỉ học không phép.

Qua các lần liên hệ nắm bắt tình hình của giáo viên chủ nhiệm, gia đình cho biết em nghỉ để điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3/2026. Đến tháng 5/2026, phụ huynh đã hoàn tất thủ tục xin cho con nghỉ học chính thức theo quy định và em không còn đến trường kể từ thời điểm đó.

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý khi sáng ngày 21/7, mẹ của B.A là bà Trần Thị Thu Hiền, trú tại cụm 4, thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về việc con mình phát hiện có dị vật ở vùng trực tràng và phải thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức chi nhánh Ngọc Hồi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã cắt cử giáo viên chủ nhiệm cùng đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên B.A.

Vào ngày 22/7, đại diện lãnh đạo UBND xã Đại Thanh, Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh cùng Hội Chữ thập đỏ xã đã đến cơ sở y tế để hỏi thăm, trao quà và cập nhật diễn biến sức khỏe của cựu học sinh này.

Qua rà soát toàn bộ quá trình học tập trước đây, nhà trường cho biết chưa từng phát hiện bất kì dấu hiệu mâu thuẫn hay xung đột nào giữa B.A và các bạn cùng lứa.

B.A đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc ban đầu với tổ công tác của Công an xã Đại Thanh tại bệnh viện, mẹ bệnh nhi phản ánh lời kể của con về nguyên nhân xuất hiện dị vật.

Trước đó B.A trình bày: Vào khoảng tháng 10/2025, trên đường đi học về qua khu vực đoạn đường cánh đồng, em đã bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang khống chế và nhét cây bút vào hậu môn.

Trước tính chất nghiêm trọng của thông tin phản ánh, UBND xã Đại Thanh đã chủ trì buổi làm việc chiều ngày 22/7 để phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. Công an xã được giao trách nhiệm khẩn trương phối hợp với nhà trường cùng các lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ nguồn tin, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu vi phạm.

Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh và đại diện phụ huynh tiếp tục duy trì liên lạc, phối hợp chặt chẽ cùng gia đình nhằm hỗ trợ tâm lí cũng như chăm sóc sức khỏe cho B.A mau chóng hồi phục.