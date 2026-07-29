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UAV chiến đấu thế hệ mới bay hơn 4.000km, phối hợp cùng F-35 và Typhoon

Hải Yến
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Anh vừa giới thiệu máy bay chiến đấu không người lái T-022 Vortex có thể tác chiến cùng tiêm kích có người lái và mang theo lượng lớn vũ khí.

UAV chiến đấu không người lái T - 022 Vortex của Anh bay hơn 4 . 000 Km , kết hợp F - 35 và Typhoon - Ảnh 1.

Vương quốc Anh đang tiến thêm một bước trong quá trình xây dựng lực lượng không quân kết hợp giữa máy bay có người lái và không người lái khi giới thiệu nền tảng tác chiến tự hành mới do chính nước này phát triển.

Do công ty MGI Engineering thiết kế, T-022 Vortex là máy bay chiến đấu không người lái tự hành được phát triển để phối hợp tác chiến với các tiêm kích có người lái, hình thành một lớp phương tiện chiến đấu trên không hoàn toàn mới.

Theo MGI Engineering, mẫu UAV này hướng tới việc "định nghĩa lại khái niệm sức mạnh không quân với chi phí hợp lý".

T-022 Vortex có tầm hoạt động trên 4.000km, trọng lượng cất cánh tối đa 3,5 tấn và được thiết kế để mang theo lượng lớn vũ khí hoặc thiết bị thực hiện nhiệm vụ.

Máy bay đạt tốc độ tối đa khoảng 1.050km/h, tương đương nhiều tiêm kích có người lái hiện nay.

Động cơ Rolls-Royce Orpheus tạo lực đẩy tối đa 16 kilonewton, cho phép UAV mang theo tới 1 tấn vũ khí hoặc thiết bị nhiệm vụ thông qua 4 giá treo bên trong và bên ngoài thân máy bay.

UAV chiến đấu không người lái T - 022 Vortex của Anh bay hơn 4 . 000 Km , kết hợp F - 35 và Typhoon - Ảnh 2.

Được thiết kế cho tác chiến hiện đại

MGI Engineering cho biết T-022 được phát triển chuyên biệt cho mô hình tác chiến phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái (MUM-T).

Phi công trên các tiêm kích như Eurofighter Typhoon hoặc F-35 có thể điều khiển đồng thời nhiều UAV Vortex trong quá trình làm nhiệm vụ.

Hoạt động như những "phi đội hộ tống" tự hành, các UAV có khả năng chia sẻ dữ liệu cảm biến, tự thích ứng với diễn biến trên chiến trường và phối hợp thực hiện nhiệm vụ mà không cần con người can thiệp vào mọi quyết định.

Theo nhà sản xuất, T-022 vẫn có thể tiếp tục hoạt động ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu hoặc mất tín hiệu liên lạc, giúp duy trì năng lực tác chiến tại các khu vực có mức độ đối kháng điện tử cao.

MGI Engineering kỳ vọng Vortex có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như trinh sát, thu thập tình báo, tác chiến điện tử, tấn công tầm xa cũng như nhiều vai trò chiến đấu khác nhờ khả năng cơ động cao.

Máy bay dài khoảng 11m, sải cánh 7,6m, có kích thước tương đương nhiều dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ hiện nay.

Giám đốc điều hành MGI Engineering Mike Gascoyne nhấn mạnh đây không còn là một dự án thử nghiệm mà là một máy bay chiến đấu phối hợp hoàn chỉnh, được thiết kế với mức chi phí đủ thấp để có thể triển khai với số lượng lớn.

Theo ông, điều này sẽ thay đổi đáng kể bài toán kinh tế của sức mạnh không quân, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi có thể đưa Vortex thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà không cần đặt phi công vào tình huống nguy hiểm.

Theo NextGen Defense
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Tags

tác chiến

máy bay

F-35

Typhoon

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