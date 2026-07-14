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UAV CH-95 Trung Quốc lần đầu bị UAV khác bắn hạ bằng tên lửa không đối không

Bạch Dương
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Cuộc đối đầu bằng máy bay không người lái đang mở rộng phạm vi địa lý, cho thấy đây là xu hướng chiến tranh mới.

Một cuộc sử dụng vũ khí chưa từng có tiền lệ đối với máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc sản xuất đã diễn ra trên bầu trời Sudan.

Theo ghi nhận, chiếc UAV hạng nặng Bayraktar Akıncı của Thổ Nhĩ Kỳ, đang phục vụ trong Quân đội Sudan, đã bắn hạ 1 UAV trinh sát - tấn công CH-95 của Trung Quốc, phương tiện này thuộc Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) và được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cung cấp.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, vụ việc được cho là lần thứ tư một chiếc CH-95 bị bắn hạ ở Sudan. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của cuộc đụng độ này là phương thức tiêu diệt.

UAV Akıncı đã sử dụng một tên lửa không đối không tầm ngắn, có thể là loại SUNGUR của Thổ Nhĩ Kỳ, được trang bị đầu dò hồng ngoại.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một máy bay không người lái chiến đấu nước ngoài bắn hạ thành công một chiếc khác bằng tên lửa chuyên dụng phóng từ trên không.

Máy bay không người lái hạng nặng Akinci do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Bayraktar Akıncı là một loại UAV chiến đấu hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ, được phát triển bởi Baykar Makina. Đây là UAV tầm xa, hoạt động ở độ cao lớn, được đưa vào phục vụ trong Không quân Thổ Nhĩ Kỳ năm 2021.

Chiếc Akinci dài 12,2m, sải cánh 20m và cao 4,1m. Trọng lượng cất cánh tối đa là 6 tấn và tải trọng lên tới 1.350kg. Được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt 450 mã lực, máy bay đạt tốc độ lên đến 361km/h, có thể bay liên tục đến 24 giờ và đạt độ cao lên đến 13.750m, tầm hoạt động là 4.300km.

CH-95 là máy bay không người lái trinh sát và tấn công tầm trung, thời gian hoạt động dài (MALE) do Trung Quốc sản xuất, thuộc tập đoàn Long March International Aerospace.

Máy bay dài 9m, sải cánh 14m và cao 2,77m. Trọng lượng cất cánh tối đa là 1.100kg và tải trọng bên ngoài lên đến 260kg. Nó được trang bị động cơ piston tăng áp 100 mã lực dẫn động cánh quạt đẩy 3 cánh.

Tốc độ hành trình của CH-95 là 200km/h, và tốc độ tối đa lên tới 280km/h, tầm bay đạt 4.000km, trần bay là 5.000m. Máy bay có thể mang theo nhiều thiết bị quang điện tử và radar khác nhau.

Theo Topwar
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