Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa tung chương trình chưa từng có, giúp người dùng kiếm tiền trên TikTok, Facebook

Trong khuôn khổ tháng hành động, Xanh SM của Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng Quỹ Vì Tương Lai Xanh phát động cuộc thi “ Đi Xanh, Sống Xanh ” từ ngày 10/9 đến 10/10/2025 trên nền tảng sáng tạo Gen Green. Đây là sân chơi dành cho những ai yêu thích sáng tạo nội dung và quan tâm đến lối sống bền vững.

Người tham gia chỉ cần đăng ký tài khoản trên website Gen Green, sản xuất video chia sẻ khoảnh khắc hoặc thói quen giúp giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Các tác phẩm có thể là video về việc di chuyển bằng phương tiện công cộng, taxi điện, xe đạp hay đi bộ, hay các hoạt động thường nhật như giảm nhựa, tái sử dụng vật dụng, phân loại rác và trồng cây xanh. Mỗi video được đánh giá dựa trên mức độ sáng tạo, thông điệp rõ ràng và sức lan tỏa đối với cộng đồng.

Đáng chú ý, nền tảng Gen Green còn áp dụng chính sách thưởng theo lượt xem. Cụ thể, mỗi lượt xem trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok tương ứng với 1 đồng hoa đồng, video đầu tiên đăng tải và đạt 1.000 lượt xem sẽ nhận 20.000 đồng, và tổng lượt xem tích lũy đạt các mốc 10.000 đến 3.000.000 lượt xem sẽ nhận thêm đến 3 triệu đồng.

Chuyên gia truyền thông Vũ Hồng Hà nhận định, những sáng kiến nhỏ như đi lại bằng phương tiện ít phát thải hay thay đổi thói quen hàng ngày, khi được chia sẻ rộng rãi, có thể tạo ra tác động đáng kể tới nhận thức xã hội và khuyến khích cộng đồng cùng hành động.

“ Cuộc thi Đi Xanh, Sống Xanh vì thế không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn là cách tạo ra ảnh hưởng xã hội tích cực, giúp người tham gia cảm nhận rõ mối liên hệ giữa hành động cá nhân và sức khỏe môi trường ”, chị Hồng Hà cho biết thêm.

Mỗi km di chuyển xanh là một đóng góp tích cực

Song song với cuộc thi sáng tạo nội dung, Xanh SM triển khai cuộc thi “Giảm phát thải cùng Xanh SM”. Từ ngày 1/9 đến 5/10/2025, mỗi km di chuyển bằng dịch vụ của Xanh SM không chỉ giúp hành khách đến nơi an toàn, mà còn được hệ thống tự động ghi nhận và quy đổi thành lượng CO₂ giảm phát thải.

Số km di chuyển càng nhiều, lượng CO₂ giảm phát thải càng cao, giúp người tham gia nhìn thấy rõ tác động môi trường của chính họ. Top 5 khách hàng và Top 5 bác tài đạt mức giảm phát thải cao nhất hàng tuần sẽ được vinh danh, đồng thời nhận phần thưởng tiền mặt, nạp trực tiếp vào ví trên ứng dụng Xanh SM. Sau 5 tuần, những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được trao giải chung cuộc 2 triệu đồng/giải, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của cả khách hàng lẫn bác tài.

Cuộc thi tạo ra một môi trường sân chơi thú vị, nơi một hành động nhỏ như lựa chọn đi xe điện cũng có giá trị đo đếm được. Những con số CO₂ giảm phát thải được quy đổi trực tiếp thành bảng xếp hạng giúp cộng đồng cảm nhận rõ ràng giá trị đóng góp của mình, từ đó hình thành thói quen xanh lâu dài và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Dấu ấn của mỗi người như con số CO₂ giảm phát thải, bảng xếp hạng tuần và giải thưởng chung cuộc sẽ là những minh chứng sống động rằng, khi khách hàng và bác tài cùng hành động, bầu trời trong lành và một cộng đồng gắn kết không còn là lý thuyết, mà chính là ở tác động tích cực đo đếm được trong từng km di chuyển xanh.

Đặc biệt, trong Ngày Quốc tế Không Khói Xe 22/9, Xanh SM cũng triển khai ưu đãi đặc biệt để khuyến khích cộng đồng lựa chọn phương tiện xanh với hàng loạt mã giảm giá.